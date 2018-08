Niinistö vei Ranskan presidentin Emmanuel Macronin torikahveille Helsingin Kauppatorille – kuvissa rento rupattelutuokio

Ida Kannisto

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron istuskelevat rennosti torikansan joukossa kahvikupit käsissään. Tasavallan presidentin kanslian tviitti paljastaa, mistä Twitterissä julkaistussa kolmen kuvan sarjassa on kysymys: Niinistö on tarjonnut Helsingin Kauppatorilla torikahvit suomalaisessa hengessä ranskalaiselle virkaveljelleen.

Suomalaiset tunnetaan ahkerina kahvinjuojina. Tunnelma Kauppatorilla on kuvien perusteella lämminhenkinen ja rento. Niinistö ja Macron istuvat pilkullisella liinalla koristetun toripöydän ääressä rupattelemassa. Vaikka presidenttien päivän ohjelma on rento, kuvissa tunnelma on täysin toisenlainen. Presidentit esiintyvät hymyssä suin ja naureskellen.

Presidenttien taustalla näkyy torikansaa. Viimeisessä otoksessa osa paikalla olleista on kaivanut kännykät tai kamerat esiin. Macronia ja Niinistöä kuvaaminen ei näytä haittaavan: Macronin ilme on taipunut iloiselta näyttävään irvistykseen, ja myös Niinistöä naurattaa – kuten myös taustalla näkyvää torimyyjää.