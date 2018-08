Veronmaksajat laski: Keskituloisen ostovoima kasvaa 30 euroa kuukaudessa, keskioluttölkki kallistuu pari senttiä

Kirsi Turkki

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen veroratkaisua varsin tasapainoisena. Hallitus keventää ansiotuloverotusta yhteensä 130 miljoonalla eurolla. Kunnallisveron perusvähennystä korotetaan 60 miljoonalla eurolla, työtulovähennystä 40 miljoonalla eurolla ja eläketulovähennystä 30 miljoonalla eurolla.

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen sanoo, että hallituksen veroratkaisut tukevat kotimaista kysyntää.

Veronmaksajain keskusliiton mukaan keskituloisen 3368 euroa ansaitsevan veroprosentti alenee 0,1 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,3 prosenttiin. Ostovoima keskituloisilla kohenee noin 30 euroa kuukaudessa. Laskelmassa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 2,6 prosenttia ja hintatason 1,4 prosenttia vuonna 2019 eli ostovoiman koheneminen tulee lähinnä palkankorotusten kautta.

– Tällaisina parempina aikoina ostovoiman paraneminen kuuluukin tulla palkankorotusten kautta. Ostovoiman lisäys merkitsee sitä, että kotimainen kysyntä pitää talouskasvua käynnissä. Ei voida vain viennin vetoon luottaa. Tämä on hyvä, että ensi vuonna on myös kotimaista kysyntää. Nämä ratkaisut tukevat sitä ilman, että tässä on mitään veroelvytystä. Tässä puretaan käytännössä kiristyksiä.

Kossupulloon lisää alle 20 senttiä

Työn verotuksen keventämisen vastapainoksi hallitus kiristää alkoholiverotusta ja energiaveroja turve mukaan lukien. Verojen korotuksilla kerätään 103 miljoonaa euroa. Alkoholijuomien verojen kiristys tuo 30 miljoonaa ja virvoitusjuomavero 25 miljoonaa.

– Alkoholijuomien verojen kiristys on varsin maltillinen ja ymmärrettävä. Esimerkiksi keskioluttölkki kallistuu pari senttiä, jos kohdennus on samantyyppinen kuin aiemmin. Kossupullon hintaan olemme arvioineet tulevan lisää noin 17 senttiä, Lehtinen kertoo.

Hallitus korotti alkoholiveroja tänä vuonna sata miljoonaa euroa ja korotus painottui lievästi mietoihin alkoholijuomiin.