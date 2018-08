JSN:n kannatusyhdistys: Julkisen sanan neuvoston toimiston toiminta kehittynyt – toimistolle palkataan ulkopuolinen ohjaaja työyhteisön tueksi

Mika-Matti Taskinen

Julkisen sanan neuvoston (JSN) toimiston toiminta on kehittynyt parempaan suuntaan ja neuvosto on toimintakykyinen, katsoo Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys.

JSN:n johtokuntana toimiva kannatusyhdistyksen hallitus selvitti julkisuudessa esitettyjä väitteitä puheenjohtaja Elina Grundströmin johtamistavasta ja neuvoston toimiston työilmapiiristä. Kannatusyhdistyksen hallitus oli koolla tänään.

JSN:n kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho sanoo, että kannatusyhdistyksen hallitus kuuli kaikkia toimiston työntekijöitä kartoittaakseen nykyistä työilmapiiriä. Ahon mukaan Elina Grundström nauttii edelleen hallituksen luottamusta.

– Emme voi tehdä minkäänlaisia päätöksiä sen perusteella, mitä on kirjoitettu. Meidän tavoitteemme on luoda kokonaiskuva, ja sen perusteella on tehty johtopäätökset, Aho sanoo.

Kannatusyhdistyksen mukaan esitetyt ongelmat koskevat pääosin syksyä 2016 ja niihin puututtiin jo tuolloin.

Suomen Kuvalehti kertoi viime viikolla, että ilmapiiri JSN:n toimistolla kiristyi Grundströmin aloitettua työnsä puheenjohtajana vuonna 2016. Lehden haastattelemat ihmiset sanoivat kokeneensa ahdistusta ja olivat pelänneet ja itkeneet hänen alaisuudessaan. Grundström pyysi huonoa henkilöstöjohtamistaan myöhemmin anteeksi Journalisti-lehdessä.

Grundström sanoi kuitenkin, että hänen johtamistapojaan koskeneessa uutisoinnissa oli asiavirheitä. Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa kiisti tänään, että Grundströmiä koskevassa uutisessa olisi ollut virheitä.

Katse nykyiseen ja tulevaan

Aho sanoo, että hallitukselle tärkeintä oli selvittää työilmapiirin nykyinen tila ja katsoa tulevaan.

– Toimiston työntekijät ovat pääosin vaihtuneet ja julkisuudessa olleet tiedot ovat olleet nimettömiä, joten meidän on ollut mahdotonta vahvistaa vanhoja asioita. Tärkeintä meille on ollut taata neuvoston ja toimiston hyvä toiminta.

JSN:n toimistolle palkataan ulkopuolinen ohjaaja kehittämään työyhteisön toimintaa ja johtamista. Kannatusyhdistyksen hallitus valvoo prosessia ja tuloksia, Aho sanoo.

Julkisen sanan neuvosto on median itsesäätelyelin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa. Aho korostaa, että neuvoston julkinen työ toimii ja on koko ajan toiminut hyvin.