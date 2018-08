Poliisijärjestöjen liitto pitää lisärahaa vain laastarina – "perusrahoituskehykseen tarvittaisiin 50 miljoonan euron lisäys"

Jussi Orell

Hallitus päätti keskiviikkona julkistetussa budjettiesityksessään kohdentaa 2,5 miljoonan euron määrärahan poliisin ennalta estävään toimintaan vuodelle 2019. Lisärahalla pyritään puuttumaan muun muassa lähiöiden turvallisuuskehitykseen ennen kuin ongelmat kärjistyvät.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa lähiöpoliisitoiminnan pyörittämistä.

– Ruotsin tyyppisen lähiöongelman leviämisriskin kiistäminen olisi naiivia. Siksi tartumme asiaan ennaltaehkäisevästi. Yksi selvä oppi on, että oikeusvaltion on oltava vahvasti läsnä. Lähiöpoliisista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Turun Varissuolta. Poliisin ja sosiaalityöntekijöiden yhteiset ankkuritiimit ovat jo saaneet aikaan tuloksia nuorten syrjäytymiskierteen katkaisemisessa eri puolilla maata. Tähän on panostettava lisää, sisäministeri Kai Mykkänen perustelee.

Hallitus päätti lisätä myös 3,3 miljoonaa euroa poliisin toimintaan erityisesti harvaan asutuilla alueilla.

– Lisämääräraha vastaa esimerkiksi kymmenien poliisien vahvistusta vasteaikojen lyhentämiseen poliisin palvelutason kannalta haasteellisilla alueilla, ministeri Mykkänen toteaa.

Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne toppuuttelee odotuksia siitä, mitä lisärahalla voidaan tehdä.

– Tässä ratkaisussa on kyse lähinnä poliisin sisäisestä resurssienjaosta. Poliisin perusrahoituskehykseen tarvittaisiin pysyvä 50 miljoonan euron lisäys, jolla saataisiin lisää näkeviä silmiä ja tekeviä käsiä. Mistä esimerkiksi lähiöpoliisitoimintaan saataisiin 20 uutta poliisia, kun tilastojen mukaan työttömänä on vain seitsemän poliisia, Rinne toteaa.

Varsinaisesti uusia poliiseja tuskin tulee lisää myöskään harvaan asutuille alueille, vaan kyse on poliisien sijoittelusta. Lisärahan avulla voidaan kuitenkin ylläpitää esimerkiksi yöpartiointia.

– Kyse on esimerkiksi siitä, että määräaikaisia virkoja voidaan jatkaa ja osoittaa niitä harvaan asutuille alueille, Rinne sanoo.

Suomessa on liiton mukaan 283 määräaikaista poliisia ilman taustavirkaa eli nämä poliisit eivät sijaista esimerkiksi äitiyslomalaisia. Tällöin määräaikaisuus katkeaa, jos viran rahoitus loppuu.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ei halunnut kommentoida lisärahoitusta keskiviikkona päivällä, koska ei ollut vielä ehtinyt tutustua asiaan.