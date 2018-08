Alkoholivero nousee toisena vuonna peräkkäin, nyt 30 miljoonalla eurolla – tällainen on hallituksen ensi vuoden budjetti

Vaalibudjetti!

Hyvältä näyttää, se on hieno juttu,että empatiat heräsivät vihdoinkin! Oppositiosta on nämä samat asiat esitetty toteutettavaksi monesti vaalikauden aikana, mutta hyvä kun toteutuu vihdoin!

Sipilän hallitus on ollut hosuva, huolimaton,kyykyttävä ja epäoikeuden mukainen kunnostaessaan suomea, siitä on hyötynyt vain pieni varakkaitten joukko, muut ovat saaneet tyytyä kiristämään vyötä. Eikä ainakaan kannata rintaa röyhistellä saavutuksilla joihin on vaikuttanut noususuhdanne euroopassa ja koko maailmassa, siitä Sipilä saa olla kiitollinen että se osui tähän hallituskauteen!

Vielä jää korjattavaa seuraavalle hallitukselle, toivottavasti oikeudemukaisemalle!

