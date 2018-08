Kehitysvammaisyksiköistä löytyi häkkisänkyjä yllätystarkastuksessa

Kehitysvammaisten laitos- ja asumisyksiköissä Pohjois-Karjalassa on käytetty häkkisänkyjä, kertoi eduskunnan oikeusasiamies keskiviikkona. Useita häkkisänkyjä löytyi yllätystarkastuksessa.

Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean mukaan häkkisänkyjen käyttöä voidaan pitää ihmisarvoa loukkaavana ja niiden käyttö on lopetettava välittömästi, oikeusasiamies huomauttaa. Se kehottaa, että käytöstä luovutaan ja tilalle etsitään muita ratkaisuja.

Kyseisiä sänkyjä löytyi nyt ensimmäistä kertaa oikeusasiamiehen tarkastuksilla. Yhtä sängyistä oli käytetty 7-vuotiaalla epilepsiaa sairastavalla lapsella, jotta tämä ei putoaisi sängystä. Oikeusasiamies nostaa vaihtoehtona esille esimerkiksi matalan ja leveän sängyn.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) tiedotti myöhemmin, että häkkisänkyjä oli Honkalampi-keskuksessa käytössä kolmella ihmisellä. Siun soten mukaan kaksi sängyistä on jo poistettu ja kolmas poistetaan, kun korvaava vaihtoehto löytyy.

– Olemme erittäin pahoillamme siitä, että tällainen virhe on meillä tapahtunut. Sänkyjen käytöstä on aina sovittu omaisten kanssa ja niitä on jopa toivottu. Mutta se ei tietenkään riitä, koska ne ovat kiellettyjä, toteaa vammaispalvelujen palvelujohtaja Tarja Hallikainen tiedotteessa.