Vasemmistoliitto kyseenalaistaa armeijan hävittäjähankinnan suuruuden – puolue tahtoo lentoveron

Li Andersonilla paljon huuhaata.

Suomen verotus on eräs maailman kireimmistä mutta Li haluaa nimensä mukaisesti Li-sää veroja.

Vasemmistoliitto tuhoaa Suomen talouden verokiimallaan.

. Mutta sen sijaan hävittäjien suhteen Vasemmistoliitto on oikeilla linjoilla.

Pienen maan ei tule luottaa aseisiin vaan se tarvitsee viisaita johtajia. Kuningas Salomo toteaakin: Viisaus on enemmän kuin sota-aseet.

Aseitten sijasta (30 hävittäjää riittää hyvin) varat voidaan käyttää kehitysmaitten erityisesti Afrikan lahjakkaitten nuorten kouluttamiseen Suomen korkeatasoisissa yliopistoissa.

Hyöty varoista on tuhat kertainen.

