Poliisihallitus pitää Pohjoismaista vastarintaliikettä rasistisena, vastapuoli kiistää – oikeudessa haettiin määritelmää kansallissosialismille

Kohti yhden ideologian totalitarismia

"Poliisihallitusta edustavan Fredmanin mukaan Pohjoismainen vastarintaliike muun muassa verkkosivuillaan kiistää holokaustin ja kaikkien ihmisten yhtäläisen tasa-arvon. Tämän merkkinä on muun muassa rotuopin hyväksyminen. ... kuvaillaan esimerkiksi että ”suomalainen on valkoinen” ja kritisoidaan ”sionististista eliittiä”."



Hetkinen, mistä lähtien nämä ovat olleet Suomessa rikoksia? Etenkin tuo yhtäläisen ihmisarvon kiistämisen esittäminen rikoksena on todella pelottavaa, kyseessähän on uskontoperäinen ihmiskäsitys. Jokainen joka on opiskellut filosofiaa ja aatehistoriaa edes vähän ymmärtää sen.

