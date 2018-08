Eläinsuojeluneuvojat saavat yhä enemmän yhteydenottoja – erityisesti koirat kokevat väkivaltaa

Ihmiset ottavat yhä useammin yhteyttä eläinsuojeluneuvojiin ja yhä vakavammista tapauksista, selviää SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton kyselystä. Kaksi kolmasosaa liiton kyselyyn vastanneista neuvojista kertoi lemmikkieläimiä koskevien ilmoitusten lisääntyneen selvästi viimeisen kolmen vuoden sisällä. Suurin osa ilmoituksista koskee koiria ja kissoja.

Yli puolet neuvojista kokee, että lemmikkieläimiä koskevat tapaukset ovat muuttuneet aikaisempaa vakavammiksi. Noin puolet on sitä mieltä, että lemmikkeihin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt. Liiton mukaan väkivalta kohdistuu erityisesti koiriin.

– Koira näyttää vain unohtuvan. Se jätetään yksin pihan perälle surkeisiin olosuhteisiin tai asunnon nurkkaan, pahimmissa tapauksissa parvekkeelle tai kiinni patteriin, ilman seuraa ja mielekästä tekemistä. Koiraa ei jakseta ulkoiluttaa eikä sille järjestetä mitään virikkeitä, SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli kertoo liiton tiedotteessa.

Pullin mukaan koirien omistajat saattavat lähteä matkoille ja jättää koiran oman onnensa nojaan. Tästä seuraa haukkumista ja muita käytösongelmia.

– Toisena isona ongelmana vastauksista nousee koirien kova koulutus ja kurissa pito, myös suoranainen julmuus koiria kohtaan, liitto kertoo tiedotteessa.

Eläinsuojeluneuvojille ilmoitetaan usein väkivaltaisista koirankoulutusmetodeista.

Pulli kertoo, että ilmoituksen lisääntymistä selittää se, että lemmikkieläinten kaltoinkohtelusta ilmoitetaan helpommin kuin aikaisemmin, sillä käsitykset eläinten hyväksyttävästä kohtelusta ovat muuttuneet viime vuosikymmenien aikana.

Kyselyn mukaan myös uuta kotia etsivien lemmikkien määrä on lisääntynyt kolmen vuoden aikana.

Huono-osaisuus heijastuu lemmikkeihin

Liitto nostaa esiin ihmisten huono-osaisuuden yhtenä suurena teemana, joka vaikuttaa myös lemmikkeihin.

– Eriarvoisuus on lisääntynyt, ja monet huono-osaiset voivat yhä huonommin, mikä näkyy eläinten kohtelussa, Pulli sanoo tiedotteessa.

Pulli nostaa esiin erityisesti päihdeongelmien vaikutukset eläimiin, esimerkiksi koiria lyödään ja potkitaan tai niiden hoito laiminlyödään. Huono rahatilanne taas johtaa siihen, että ihmisillä ei ole varaa maksaa eläinlääkärikäyntejä.

– On aivan selvää, että ihmisten sosiaaliset ongelmat koskettavat kaikkia lemmikkieläinlajeja, mutta koirista ilmoitetaan helpoimmin, koska ne ovat helpoiten muiden ihmisten nähtävissä. Erityisesti pikkujyrsijöistä ja muista hiljaisista pieneläimistä tulee hyvin vähän ilmoituksia, mikä on huolestuttavaa, koska on tiedossa, että niidenkin kohdalla hyvinvointi on monesti huonolla tolalla, Pulli sanoo tiedotteessa.

Liiton kyselyyn vastasi 50 eläinsuojeluneuvojaa ympäri maata. Liitolla on 90 neuvojaa. Kysely toteutettiin elokuun puolen välin tienoilla.