Orpo veroista budjettiriihen alla: Helpottaa puhdetta, jos työttömyysvakuutusmaksut alenevat

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) mukaan työttömyysvakuutusmaksun mahdollinen alentuminen helpottaa puhdetta estää verotuksen kiristyminen.

Maan hallituksen budjettiriihi alkaa huomenna. Budjettiriihen aloitusta maustaa huomenna aamupäivällä pidettävä työttömyysvakuutusrahaston hallituksen kokous. Vauhdilla parantunut työllisyystilanne on luonut tilaa työttömyysvakuutusmaksun alentamiseen.

Orpon mukaan mahdollinen työttömyysvakuutusmaksun alentuminen on iso asia suomalaisille palkansaajille ja työnantajille.

– Mitä enemmän meille tulee työhön erilaisia veroja, se on pois työllisyydestä ja kotitalouksien ostovoimasta, Orpo sanoi tänään.

Orpo on sanonut useasti, että ansiotuloverotusta pitää tarkistaa niin, ettei kenenkään verotus kiristy ensi vuonna. Lähtöarvio on ollut, että verotuksen kiristymisen ehkäiseminen edellyttäisi suuruusluokaltaan 300 miljoonan euron veronalennuksia. Tarkka summa on kuitenkin auki. Erittäin iso vaikutus tähän voi olla sillä, miten esimerkiksi työttömyysvakuutusmaksu kehittyy.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– En ole sitä työttömyysvakuutusrahastoa niin mainostanut, koska he ovat täysin itsenäinen ja tekevät päätöksensä itse. Sen mukaan, mitä he päättävät, me katsomme meidän kokonaisuuttamme, Orpo sanoi.

Maksumuutoksissa pyörivät isot rahat

Työttömyysvakuutusmaksun muutoksilla voi olla iso vaikutus verolinjaan. Työttömyysvakuutusmaksuissa jo 0,1 prosenttiyksikön muutos tarkoittaa noin 80 miljoonaa euroa, joten maksun alenemisella olisi nopeasti isot euromääräiset vaikutukset. Keväällä arvioitiin, että alennuksen haarukka voisi olla palkansaajien maksujen osalta 0,2–0,4 prosenttiyksikköä, mikä tarkoittaisi noin 160–320 miljoonan euron alennusta.

Työttömyysvakuutusrahaston hallitus käsittelee maksuasiaa tänään, ja rahaston hallintoneuvosto päättää torstaina esityksestään sosiaali- ja terveysministeriölle. Työttömyysvakuutusmaksuprosentit ensi vuodelle vahvistetaan laissa, jonka eduskunta käsittelee myöhemmin syksyllä.

Työttömyysvakuutusrahasto maksaa korvausrahoja työttömyyskassoille, jotka myöntävät jäsenilleen ansiosidonnaisia työttömyysetuuksia. Sen tulot muodostuvat työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävistä työttömyysvakuutusmaksuista sekä sijoitustuotoista.