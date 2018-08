Toimia Huhtasaaren tutkinnon purkamiseksi ei käynnistetä — purku olisi raskas oikeusprosessi

Haavisto pelkkä koulupudokas

Kokoomuksen Jari Vilen kelpasi ministeriksi ja diplomaatiksi, vaikka melkein koko gradu oli kopiota.

-Kukaan ei tänä päivänäkään vaadi Vilenin eroa, tai tutkimuksia hänen gradustaan.

-Koska Jari Vilen on Kokoomuslainen.



PS Pekka Haavisto on pelkkä koulupudokas, ei pärjännyt yliopistossa, joutui lopettamaan, taidot eivät riittäneet.

Pelkkä ylioppilas, joka on esiintynyt mm Bristollin yliopistossa "vierailevana professorina".

-Mutta tämä on mieletänne ok?

