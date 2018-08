Vuonna 2020 nimipäiväkalenteriin muun muassa Adele, Luna, Felix ja Venni – yhtään uutta suomenkielistä nimeä ei tule

Suomenkieliseen nimipäiväkalenteriin tulee vuonna 2020 35 uutta nimeä. Perusehtona kalenteriin pääsylle oli, että nimi on ensimmäisenä etunimenä vähintään 500 suomenkielisellä Suomen kansalaisella maaliskuun 2018 tilanteen mukaan. Nimipäiväuudistus tehtiin tiedotteen mukaan nyt elossa olevan väestön nimien perusteella. Suomalaisten nimenannon kansainvälistyminen näkyy siinä, ettei tällä kertaa kalenteriin saatu yhtään uutta suomenkielistä nimeä, vaikka osa on vanhojen kalenterinimien suomalaisia lempinimiversioita, kuten Iidasta Iita tai Verneristä Venni. Helsingin yliopiston tiedotteessa todetaan, että suomalaiset ovat löytäneet lapsilleen uusia nimiä muualtakin kuin Euroopasta. Esimerkkinä tätä on intialaistaustainen Neela.

Suomenruotsalaiseen nimipäiväkalenteriin ilmestyy 38 uutta nimeä. Kalenteriin pääsyyn vaaditaan, että nimi on vähintään 50 ruotsinkielisen Suomen kansalaisen etunimi maaliskuun 2018 tilanteen mukaan. Lisäehtona oli, että yli puolet heistä on syntynyt vuoden 1970 jälkeen. Suomenruotsalaisen nimipäiväkalenterin uusissa nimissä näkyy englanninkielisten nimien vaikutus.

Uusien nimien lisäksi kalenteriin tulee uusia merkkipäiviä. Lapsen oikeuksien päivä saa kalenteriin lipun kuvan eli se katsotaan vakiintuneeksi liputuspäiväksi. Päivä on 20. marraskuuta. Ilman lipun kuvaa merkitään kalenteriin elokuun viimeiselle lauantaille Suomen luonnon päivä.