Presidentti Emmanuel Macron tulee puolisoineen ensivierailulle Suomeen

Niilo Simojoki

Euroopan kenties näkyvimmäksi johtajaksi noussut Ranskan presidentti Emmanuel Macron saapuu keskiviikkona ensimmäiselle vierailulleen Suomeen. Mukana matkustaa myös presidentin puoliso Brigitte Macron.

Torstain varsinaisissa keskusteluissa presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa esiin noussevat ainakin EU:n uudistaminen sekä Macronin hieman epämääräiseksi jäänyt puolustuksen eurooppalainen interventioaloite. Viimeksi mainitulle näytettiin vihreää valoa perjantaina, kun presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta linjasi Suomen "ilmaisevan kiinnostuksensa" osallistua aloitteeseen.

Yleisölle näyttävintä antia vierailu tarjoaa keskiviikkoiltana, kun Helsingissä Presidentinlinnan vastaanottoseremonioita voi säiden salliessa seurata Kauppatorilta. Myöhemmin vuorossa ovat juhlaillalliset sisällä Linnassa.

Torstaina presidenttien neuvotellessa Jenni Haukion ja Brigitte Macronin ohjelmassa ovat tutustumiskäynnit Suomenlinnaan ja sekä Helsingissä pian avautuvaan uuteen lastensairaalaan.

Kokonaan uutta poliittista liikettä edustanut Macron teki ilmiömäisen nousun valtaan Ranskan presidentinvaaleissa toukokuussa 2017. Monien muiden Euroopan maiden helpotukseksi hän peittosi selvästi toisella kierroksella kansallismielisen ja oikeistopopulistisen Marine Le Penin.

Kotimaassaan Macron on aloittanut ja vienyt läpi hengästyttävää uudistusohjelmaa, jossa hän on haastanut maansa perinteisesti erittäin vahvan ammattiyhdistysliikkeen pistämällä muun muassa työlainsäädäntöä uusiksi. Toistaiseksi Macron on mielenosoituksista ja lakoista huolimatta onnistunut edistämään ohjelmaansa – edes valtion rautatieyhtiön SNCF:n ennätyksellisen pitkä työtaistelu ei saanut uudistuksia tappiollisessa yhtiössä peruuntumaan.

Elitistisenä ja hiukan ylimielisenä pidetyn Macronin suosio on kuitenkin laskenut tasaisesti valinnan jälkeisistä huippuluvuista. Tänä kesänä paha ja osin yhä jatkuva skandaali koski hänen entistä turvamiestään Alexandre Benallaa, joka mukiloi protestoijia vapun mielenosoituksessa poliisiksi tekeytyneenä. Macron erotti hänet vasta, kun kuvat tapauksesta tulivat julkisuuteen.

Uudistuksiaan Macron on vakuuttanut jatkavansa määrätietoisesti vastoinkäymisistä huolimatta.

– Viestini on: älkää luulko, että aion luovuttaa minkään suhteen, hän lupasi kesken lomansa aiemmin kesällä.

Edessä on vielä muun muassa vaikea eläkejärjestelmän uudistaminen. Synkkiä pilviä horisonttiin tuo talous, jonka hyvän kasvun on ennustettu hiipuvan. Tämä puolestaan vaikeuttaisi uusien työpaikkojen luomista ja tavoitetta saada Ranskan julkinen talous vihdoin tasapainoon.