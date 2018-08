Tölli kyllästyi kohuihin – tutkijan mukaan on uutta, että nyt tulee paljon kritiikkiä eduskunnan sisäisestä kulttuurista

Tanja Nuotio

– En luovu yhtään katkerana. En ole kenellekään katkera enkä vihainen, kansanedustaja Tapani Tölli (kesk.) vakuuttaa Lännen Medialle.

Tölli ilmoitti sunnuntaina Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei hae jatkokautta eduskuntaan. Lehti julkaisi ison haastattelun neljännen kauden kansanedustajasta, joka kritisoi voimakkaasti nykyistä poliittista kulttuuria.

– Luopumisessa yksi keskeinen tekijä on, että olen jo 67-vuotias. Ratkaisua on kuitenkin huomattavasti helpottanut se, että politiikan toimintatapa on muuttunut.

Hänen mukaansa yleinen politiikan ilmanala on muuttunut lyhytjänteiseksi ja pinnalliseksi.

– Täytyisi kyetä päätöksentekoon, mutta silloin jos politiikka menee siihen, että haemme henkilökohtaisia irtopisteitä ja kärjistämme asioita, niin se kuluttaa. Asian pitäisi olla se pää.

Tölli on neljännen kauden kansanedustaja Tyrnävältä Pohjois-Pohjanmaalta.

Tölli ei syytä ketään, vaan sanoo eduskunnan toimintatapojen muuttuneen.

Hänen mukaansa "osaaminen" on nykyään paljolti sitä, että on hyvin kehittynyt toisten puheiden tarkoituksellisessa väärinkäsittämisessä ja kärjistämisessä.

– Politiikka olisi ensisijaisesti vastuunkantoa. Oma menestyminen tai ura tulee siitä, että hoidetaan yhteisiä asioita mahdollisimman hyvin, ei siitä, että lyhytaikaisella jutulla saadaan kerättyä pisteitä tai julkisuutta.

Tapani Töllin mukaan sekä politiikassa että mediassa alkaa näkyä historiattomuus: ei tiedetä, miten yhteiskunta toimii, mikä on isoa, mikä pientä.

– Halutaan elää kohusta toiseen, mutta sillä ei tätä yhteiskuntaa rakenneta.

Tölli kysyy, arvostammeko sitä, että eduskunta on korkeimman vallan haltija, jota se on ollut sata vuotta ja on itsenäisyytemme peruspilari.

– Vai mollataanko me eduskuntaa porukalla?

Tapani Tölli ei ole ainoa luopuva poliitikko. Ainakin Seppo Kääriäinen (kesk.) ja Maria Lohela (sin.) ovat sanoneet, että eivät hae jatkoa. Kesken kauden on lähtenyt useita edustajia muualle.

Politiikan tutkija Ville Pitkänen Ajatuspaja e2:sta huomauttaa, että kesken kauden lähtöjä on ollut aiemminkin. Hänen mukaansa kyse ei myöskään ole isosta järjestelmätason kriisistä vielä näiden jättämisten perusteella.

– Kiinnostavaa tässä on nyt se, että niin moni perustelee päätöstä lähteä poliittisen kulttuurin muutoksella. Kritiikki on yllättävän johdonmukaista, Pitkänen kommentoi.

– Aiemmin kuultiin, että "kansakunnan kusitolppana oleminen saa riittää." Nyt uutta on se, että niin paljon tulee eduskunnan sisäiseen kulttuuriin liittyvää kritiikkiä.

Pitkänen näkee kritiikin taustalla eri syitä. Ensinnäkin hallitusten oikeisto-vasemmisto-linja on 2000-luvulla ylittynyt jatkuvasti. Nyt Suomessa on kuitenkin selvärajainen jako opposition ja hallituksen välillä, mikä voi tuottaa terävyyttä politiikkaan.

– Jakolinja on selkeämpi kuin vuosikausiin. Tämä voi polarisoida keskustelua.

Toinen syy kritiikille on Pitkäsen mielestä somen keskustelukulttuuri, joka läikehtii eduskunnan kulttuuriin.

– On alustoja, joissa on polarisoitunutta keskustelua. Rupeaako se heijastumaan eduskunnan istuntoihin?