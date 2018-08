Otkes haluaa tutkia Kuopion turmabussin kaltaista ehjää linja-autoa – tutkijoita kiinnostaa ajoneuvon ergonomia

Salla Salminen

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) pyrkii alkavalla viikolla tutkimaan Kuopion onnettomuusbussin kaltaista linja-autoa.

– Tutkinnan kannalta onnettomuudessa olleessa linja-autossa on se pulma, että se on osittain romuna. On siis hyödyllistä päästä tutkimaan ehjää versiota, johtava tutkija Kai Valonen kertoo STT:lle.

Ehjässä linja-autossa Otkes on kiinnostunut erityisesti kuljettajan paikan ergonomiasta. Onnettomuusbussin tutkinnan Otkes on lopettanut.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lauantaina Otkes kertoi, että ajoneuvo ja sen renkaat ja jarrut olivat hyväkuntoiset onnettomuushetkellä. Jarrujen pettäminen kokonaan on Valosen mukaan hyvin suurella todennäköisyydellä poissuljettu. Otkes on tehnyt tietopyynnön selvittääkseen, onko ajoneuvotyypin kanssa ollut ongelmia muualla.

– Sitäkin linjaa kannattaa pitää yhä auki, jos ajoneuvotyypissä on jokin vika tai ominaisuus, joka vikaan olisi voinut vaikuttaa.

Bussi oli otettu käyttöön vuonna 2005. Ajokilometrejä sillä oli takanaan vajaat 800 000, mikä on linja-autolle tavanomainen määrä. Bussi oli määräaikaiskatsastettu maaliskuussa.