Turmabussin ajopiirturi on vielä tutkimatta – pahvipiirturi on herkkä törmäykselle

Vain muutama pikku kysymys enää

Kuka vastaa bussin huolloista?

Milloin on huollettu ja mitä?

Minkä valmistajan osia on käytetty huolloissa? Osien laatutaso ja hyväksyntä/Trafi.

Jne.

Mikä on ollut bussin liikedynamiikka sen tullessa rampille ja yrittäessä kääntyä oikealle?

Ovatko renkaat jarrutuskuluneet vaiko kääntymiskuluneet?

Kenen valmistamat/pinnoittamat renkaat? Tyyppihyväksyntä?

Jne.

Mikä on viestintäliikennen bussissa?

Onko säädetyt tauot pidetty?

Mikä on nautitun ravinnon vaikutus vireystilaan?

Jne.

