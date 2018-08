Poliisi tutkii Kuopion bussiturmaa muun muassa neljänä kuolemantuottamuksena

Riskillä mennään

Autoihin ympättään jatkuvasti uutta tekniikkaa piittaamatta lainkaan siitä, millaisia riskejä ne tuovat tullessaan. Tässä on kyseessä aivan sama kehitys, joka alkoi näkyä lento- ja junaliikenteessä 20 vuotta sitten ja tietotekniikassa himan myöhemmin. Teknologiaan luotetaan sokeasti, mutta kun tekniikka sitten pettää, huomataan valitettavan usein, etteihän kyseiseen tekniikkaan olisi pitänyt luottaa lainkaan.



Teknisestihän tuollaisen jarrujen pettämisen pitäisi olla mahdotonta. Monimutkaisissa järjestelmissä suunnitteluvirheiden todennäköisyys kuitenkin kasvaa exponentaalisesti suhteessa järjestelmän monimutkaisuusasteeseen. Virheiden etsimiseen käytetyt resurssit eivät kuitenkaan olennaisesti kasva.



Tämä on johtanut siihen, että markkinoille tuodaan yhä enemmän potentiaalisesti vaarallisia tuotteita. On otettu tietoisesti riski, että tietty määrä tuotteen käyttäjistä kuolee tai vammautuu. Riskistä kuitenkin kerrotaan julkisuudessa hyvin harvoin, ja jos kerrotaan, kerrotaan kierosti yhden kerran riski - riski yhdellä matkalla tai kilometrillä on 1/jotain. Harva käsittää, että se "jotain" tuli täyteen jo eilen.

