Satokauden ylimääräiset omenat vyöryvät jätehuoltoon – paikoin jopa kuukauden etuajassa

Lassi Lapintie

Kuuma kesä on aikaistanut omenasatojen kypsymistä, mikä näkyy jo paikoin jätteisiin päätyvien omenoiden määrässä. Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY) kerrotaan jätehuollon omenavyöryn aikaistuneen tänä vuonna jopa kuukaudella tavanomaisesta.

– Se on alkanut aika paljon aikaisemmin kuin muina vuosina, meillä on jo pari kolme viikkoa omenoita tullut. Ei me olla niitä punnittu, mutta kyllä niitä tulee päivittäin ja paljon, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.

Omenoita on viety roskiin myös Pirkanmaan alueella, jossa asukkaat voivat tuoda omenoita peräkärryissä jätekeskuksiin maksutta.

– Päivittäin tulee useampia peräkärryllisiä omenoita, joista syksyn aikana kertyy monta kuorma-autollista, kertoo Pirkanmaan jätehuollon käsittelypäällikkö Jarkko Jylhä.

Marttaliiton mukaan ylimääräisiä omenoita voi muun muassa keittää soseeksi tai pilkkoa viipaleiksi, jotka sopivat pakastamiseen. Myös kuivattaminen onnistuu tavallisella uunilla. Omenista eroon hankkiutumiseen on muitakin keinoja.

– Metsästysseurat ottavat myös rajallisen määrän vastaan ja vievät niitä riistaruokintapaikoille. Sama koskee hevostalleja ja kotieläinpihoja, mutta pitää kysyä ennakkoon, kertoo Marttaliiton kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen.

Ylimääräiset omenat voi myös muuttaa mehuksi mehuasemilla, mutta monilla paikkakunnilla ne ruuhkautuvat omena-aikaan, Hopsu-Neuvonen varoittaa.

Jätehuollossa jokavuotisena ongelmana ovat väärään osoitteeseen päätyvät omenat.

– Tulee perinteisesti valitettavan isoja määriä sekajätteeseen. Me todetaan se siitä, että aina omena-aikaan astia- ja kuormapainot nousevat. Kuljettajan kannalta on haasteellista, kun astia painaa sen sata kiloa, kertoo jäteyhtiö Remeon Etelä-Suomen aluejohtaja Kimmo Käenmäki.

Ylä-Savon jätehuollon alueella omenasadon ylijäämät eivät ole vielä näkyneet jätehuollossa, mutta niiden arvellaan saapuvan lähipäivinä. Väärään jäteastiaan päätyneet omenat vaivaavat kuljettajia myös Savossa.

– Joka syksy on kuitenkin niin, että ohjautuu aika paljon omenia jätteeseen. Toivotaan toki, että ohjautuisi biojätteeseen, mutta sekajätteessäkin on valitettavan paljon sitä omenaa, kertoo toimitusjohtaja Risto Kauhanen.

Hedelmä- ja marjanviljelijäin liiton mukaan kaupallisen viljelyn omenasato on tänä vuonna hyvä. Kuumuus ja kuivuus kutistivat kesäomenien kokoa, mutta elokuun viileämmät kelit ovat omenoille hyväksi. Taudit eivät ole tänä vuonna olleet vaivaksi asti.

– Ammattiviljelyssä pahin on omenarupi, jonka leviämisaika on keväällä. Tänä vuonna tarvetta torjunnalle ei ollut, koska toukokuun aika oli rutikuivaa, kertoo erityisasiantuntija Tuija Tanska.