Kun asiat eivät pysykään enää hanskassa

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Vast: Muistiongelmat johtuvat suurimalta osaltaan

Taas yksi tällainen minä-minä-minä-kommentti joka tietää kaiken ja muu on puppua. Mainittakoon että tuo tutkimus lonkkamurtumista ja sydänlihavauriosta on tohtorinväitös ja se tullaan esittämään muistaakseni ensi viikolla. Tuskin mikään puppututkimus jos niin pitkälle on päässyt. Voit sitten ehkä pyytää sen koko tutkimuksen koska sitä ei tietenkään voi kokonaisuudessaan saada yhteen TSn artikkeliin.