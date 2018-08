Lännen Media Kuopion onnettomuuspaikalla: Kemin liikenteen tilausbussi syöksyi monta metriä Viitostieltä junaradalle

Maija Salmi

Ainakin neljä ihmistä on kuollut ja kaksi on loukkaantunut vakavasti, kun tilausliikennebussi syöksyi Viitostieltä alhaalla kulkevalle junaradalle Kuopiossa.

Lisäksi 20 matkustajaa on kuljetettu Kuopion yliopistolliseen sairaalaan tarkastukseen, kerrotaan Itä-Suomen poliisin twitterissä.

Paikan päällä olevan Lännen Median valokuvaajan Matias Honkamaan mukaan onnettomuudesta kuullaan lisätietoa parhaillaan käynnissä olevassa tiedotustilaisuudessa.

– Tässä vaiheessa emme voi sanoa muuta kuin, että bussi on yrittänyt kaartaa oikealle, mutta toistaiseksi tuntemattomasta syystä jatkanut matkaa korotteiden ja kaiteen yli, kertoo vanhempi konstaapeli Marko Kilpi Itä-Suomen poliisista.

Kuolleet ovat bussin matkustajia, samoin vakavasti loukkaantuneet. Bussi on Kemin liikenteen tilausbussi.

Tarkka tapahtumapaikka on Rauhalahdentie–Kolmisopentie. Rautatie menee Kolmisopentien alle. Bussi on ajanut Viitostietä pitkin. Junaliikenne on pitkään poikki Kuopion kohdalla. VR:n mukaan liikenne korvataan busseilla koko tämän päivän.

Alustava epäilys on, että bussista on pettänyt jarrut.

– Onnettomuuden syy selvinnee teknisissä tutkimuksissa, sanoo Kilpi.

Poliisi julkaisi tiedotteen

Itä-Suomen poliisi on julkaissut asiasta tiedotteen, jossa kerrotaan seuraavaa.

Tänään noin 14.50 aikaan Kuopion moottoritiellä etelän suunnasta tullut tilausajossa ollut linja-auto suistui moottoritien liittymästä junaradalle. Tämän hetken tietojen mukaan onnettomuudessa on menehtynyt neljä henkilöä.

Linja-auto oli tulossa etelän suunnasta ja poistui moottoritieltä Jynkän / Kolmisopen liittymästä. Liittymässä linja-auton kuljettajan kertoman mukaan auton jarrut eivät reagoineet ja tästä syystä hän oli menettänyt linja-auton hallinnan. Linja-auto suistui liittymästä kulkusuunnassaan oikealle päätyen kyljelleen junaradalle. Onnettomuusbussissa oli alustavan tiedon mukaan noin 20 matkustajaa, joista tämän hetken tiedon mukaan neljä henkilöä on menehtynyt ja ainakin kaksi on loukkaantunut vakavasti.

Poliisi ohjaa onnettomuuspaikalla liikennettä ja pyytää välttämään ko. moottoritien liittymän käyttöä. Onnettomuus häiritsee myös liikennettä Rauhalahden suunnasta Kolmisoppeen päin. Onnettomuuden vuoksi junaliikenne on poikki Kuopion ja Suonenjoen välillä.

VR:n tiedotteen mukaan junat korvataan toistaiseksi busseilla Kuopion ja Suonenjoen välillä. Korvaavat kuljetukset kestävät todennäköisesti koko perjantai-illan ja viivästyksiin matka-ajassa on hyvä varautua.

Onnettomuudesta on menossa tiedotustilaisuus parhaillaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksella.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä yhdessä tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan kanssa.

Poliisi tiedottaa tapauksesta seuraavan kerran viimeistään klo 17.30.

Uutista päivitetään.