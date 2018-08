Katso video – Lännen Media Kuopion onnettomuuspaikalla: Kemin liikenteen tilausbussi syöksyi monta metriä Viitostieltä junaradalle

Juttua tulkitessa kartan ja Savon Sanomien jutun kanssa kanssa näyttää siltä että bussi on (eri medioiden tiedoista poiketen) tullut *pohjoisesta* Viitostietä päin Leväsen-Kolmisopen liittymään, kuski yrittänyt kääntyä oikealle Kolmisopentielle, mutta bussi on jatkanut matkaa melkein suoraan sillalta kaiteen läpi alas rautatielle. Onnettomuusbussi ei siis ole varsinaisesti ehtinyt kulkea Kolmisopentietä pitkin, vaan on vain ylittänyt sen.

Vast: Kartan kertomaa

Jos halutaan viisastella, ehkä niin sitten.

Mutta se moottoritie on siinä Kolmisopentien alla. Se pohjoisesta tuleva ulosajoramppi nousee Kolmisopentielle, eikä ole osa moottoritietä.

Onko bussi ehtinyt/ei ehtinyt, on sivuseikka. Pääasia on sen bussin liina kova tulonopeus, mistä se ei ole taittunut oikealle, vaan on jatkanut matkaa kaiteen läpi rautatielle. Tuossa mutkassa bussin normaali ajonopeus on noin 20 km/h. Tämä bussi on tullut huomattavalla ylinopeudella, mikä kertoo ennakoivan ajamisen olevan tuntemattoman.