Teollisuusliiton Aalto: Jos hallitus luopuu irtisanomishelpotuksista, me luovumme järjestöllisistä toimista

TUOMAS SAVONEN

Jos hallitus luopuu kaavailemastaan irtisanomisten helpottamisesta alle 20 työntekijän yrityksissä, Teollisuusliitto on valmis luopumaan valmistelemistaan järjestöllisistä toimista, sanoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

SAK:hon kuuluva Teollisuusliitto kertoi perjantaina päättäneensä "mittavista järjestöllisistä toimista" hallitusta vastaan. Liiton mukaan taustalla ovat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen työelämäesitykset.

Työntekijäpuolta kiukuttaa etenkin Sipilän hallituksen aikeet keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Hallituksen mukaan esityksen tavoitteena on alentaa työllistämisen kynnystä.

"Voidaan tarkoittaa monenlaisia toimia"

Aalto ei halua vielä täsmentää, mitä Teollisuusliitto järjestöllisillä toimilla tarkasti ottaen tarkoittaa.

– Me emme halua vielä julkistaa, mitä ne varsinaiset toimet ovat. Me haluamme ensin katsoa muiden liittojen kanssa, että meillä on yhteinen käsitys siitä, mitä me teemme. Sen jälkeen me katsomme, miten me niitä julkistamme, Aalto sanoi STT:lle.

Aalto ei halunnut ottaa kantaa siihen, ovatko esimerkiksi lakot mukana nyt valmisteltavien järjestöllisten toimien listalla.

– Järjestöllisillä toimilla voidaan tarkoittaa monenlaisia toimia. En ala nyt ollenkaan spekuloimaan, mitä ne voivat olla. Me kerromme niistä tietysti siinä vaiheessa, kun toimia laitetaan käytäntöön.

Syyskuussa lisätietoa?

Aallon mukaan ammattiliittojen järjestöllisiä toimia käsitellään SAK:n hallituksen kokouksessa 3. syyskuuta.

– Siihen mennessä kaikki SAK:laiset liitot ovat varmaan omat kokouksensa pitäneet. Silloin meillä on käsitys siitä, mitä päätöksiä muut järjestöt ovat tehneet.

Saadaanko SAK:n hallituksen kokouksen jälkeen tarkempaa tietoa suunnitelluista toimista?

– En osaa sanoa, onko silloin vielä valmiutta niistä kertoa. Tietysti me nyt toivomme, että kun näitä päätöksiä tässä tehdään ja tietoisuus niistä kasvaa, niin sillä on vaikutusta myös tähän poliittiseen tilanteeseen, Aalto sanoo.

Kamelin selkä katkesi

Aallon mukaan hallituksen hanke irtisanomisten helpottamiseksi alle 20 työntekijän yrityksissä on "katkaissut kamelin selän" ammattiliittojen näkökulmasta.

– Hallitus on vuosien mittaan tehnyt erilaista työntekijöiden asemaa heikentävää lainsäädäntöä. Kun kilpailukykysopimus aikanaan tehtiin, silloin oltiin siinä käsityksessä, että tällaisia hankkeita ei enää tule, mutta niin niitä vaan putkahtelee yksi toisensa perään. Ne eivät ole kilpailukykysopimuksen hengen mukaisia. Hallitus ei noudata sitä, mitä kilpailukykysopimukseen aikoinaan kirjattiin, Aalto sanoo.

Aalto muistuttaa, että sekä Elinkeinoelämän taloudellisessa tutkimuslaitoksessa että Palkansaajien tutkimuslaitoksessa on arvioitu, että irtisanomisten helpottamisella alle 20 työntekijän yrityksissä ei ole merkittäviä työllisyysvaikutuksia.

– Tässä on kysymys ideologisesta esityksestä, jolla halutaan heikentää ihmisten irtisanomissuojaa, joka Suomessa muutenkin on kansainvälisesti vertaillen keskimääräistä heikompi, Aalto sanoo.

Aaltoa huolestuttaa, että yksilöllisen irtisanomisen kriteerien lieventäminen lisäisi irtisanomisia niin sanotusti pärstäkertoimen perusteella. Se voisi hänen mukaansa myös heikentää luottamushenkilöiden asemaa pienissä yrityksissä.