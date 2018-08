Bussi syöksyi sillalta rautatielle Kuopiossa – kuolleita neljä, bussimatkustajat Ruotsissa asuvia suomalaisia eläkeläisiä

Linja-auto on syöksynyt kaiteen läpi sillalta rautatielle Kuopiossa. Itä-Suomen poliisin mukaan onnettomuudessa on kuollut neljä ihmistä. Kaikki Kuopion turmabussissa matkustaneet olivat Ruotsissa asuvia suomalaisia eläkeläisiä, jotka olivat matkalla Kuopioon hotelli Rauhalahteen. Bussin kuljettaja oli vuonna 1951 syntynyt ylitorniolainen mies, joka myös loukkaantui onnettomuudessa.

Poliisin mukaan kolarissa on ollut mukana myös viisi henkilöautoa. Onnettomuusbussissa oli alustavan tiedon mukaan 20 matkustajaa.

Loukkaantuneet on kuljetettu Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, ja sairaalan viestintäpäällikkö Varpu Puskala kertoo, että heille on tuotu yhteensä 23 potilasta, joista 19 on elossa. Sairaalassa on tehty suuronnettomuushälytys.

Onnettomuus sattui iltapäivällä hieman ennen kello kolmea Kolmisopentiellä liittymässä, jossa tie ylittää junaradan lisäksi Viitostien. Tapahtumapaikka sijaitsee Kuopion keskustasta lounaaseen.

Poliisin mukaan tällä hetkellä epäillään, että bussiin olisi tullut tekninen vika. Bussiturman kuljettaja sanoo poliisille, että jarrut eivät toimineet ja hän menetti sen takia bussin hallinnan. Bussi oli ajanut etelän suuntaan, ajanut risteyksen läpi ja syöksynyt sitten sillalta useamman metrin pudotuksen rautatielle.

Onnettomuusbussi oli tilausajossa ollut Kemin Liikenteen bussi. Kemin Liikenteestä ei haluttu tässä vaiheessa kommentoida asiaa.

Junaliikenne keskeytetty

Poliisi kieltää onnettomuuden takia Kolmisopen liikekeskukseen ajamiseen moottoritieltä eli Viitostieltä sekä Leväsentien suunnasta. Tilanne voi aiheuttaa liikenneruuhkia myös laajemmalla alueella.

Junaliikenne on keskeytetty Suonenjoen ja Kuopion välisellä rataosalla. Bussin putoaminen radalle on aiheuttanut sähköratavian, jonka laajuudesta ei vielä ole tietoa. Junat on korvattu linja-autoin.