Poronhoitajat jännittävät kuuman kesän vaikutuksia

Tuija Sorjanen, Inari

Poroilla on ollut tukalaa kesän helteissä, poronhoitajat sanovat. Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila kertoo, että kuivan ja kuuman kesän vaikutukset ratkeavat syksyllä, kun nähdään, nouseeko maasta sieniä. Sienet ovat poroille tärkeää ravintoa talven varalle.

– Me kaikki odotamme sienisatoa kieli pitkällä.

Kesällä porot ovat tuntureilla ja metsissä, joten poronhoitajat eivät ole vielä selvillä kesän kaikista vaikutuksista. Syksyllä eläimet kootaan yhteen erotuksia varten. Osa menee teuraaksi, osa jää niin sanotuiksi eloporoiksi laiduntamaan ja lisääntymään.

Jotkut poronhoitajat ovat raportoineet keväällä syntyneiden vasojen olevan pieniä.

Poro ei hikoile, vaan se poistaa liiallista lämpöä läähättämällä. Se kestää kuumaa huonommin kuin kylmää, mutta kuivan kesän etu on ollut se, että räkkäaika eli verta imevien hyönteisten joukkoesiintyminen jäi lyhyeksi. Toisaalta paarmoja on ollut paljon, ja nekin ovat hätyyttäneet poroja liikekannalle.

Ollilan muistikuvan mukaan kuivuus puhutti poronhoitajia viimeksi yhtä paljon hellekesänä vuonna 1994.

Rahoituksen pitäisi kantaa kriisien yli

Ruotsissa porot ovat kärsineet kuivan kesän vaikutuksista, joihin ovat kuuluneet myös metsäpalot, kertoo The Guardian. Ruotsin poronhoitajat ovat vaatineet valtiolta rahallista apua tilanteesta selviämiseen. Ruotsissa vain saamelaiset hoitavat poroja, ja he huomauttavat kärsivänsä nyt ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Suomessa poronhoidolle vuosittain maksettavat tuet on mitoitettu niin, että ne muodostavat tietyn turvaverkon poronhoitajien tuloille ja investoinneille, sanoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö.

Tavanomaiset tuet muodostuvat poronhoidon rahoitus- ja rakennetuista, eloporotuista sekä petovahinkokorvauksista. Petokorvausten osuus on noin kahdeksan miljoonaa. Rakennetukiin on vuosittain varattu noin kolme miljoonaa. Lisäksi poronhoitajille maksetaan 28,50 euron tukea per eloporo, joita on Suomessa vajaat 200 000.

Paketista pitäisi Sirviön mukaan löytyä puskuria vaikeista vuosista selviämiseen.

– Toivon, ettemme joudu räätälöimään rahoitusta kriisiä varten, Sirviö sanoo. Hän kertoo henkilökohtaisen kokemuksensa osoittaneen, että kriisituet eivät yleensä toimi. Niihin on vaikea saada rahaa ja niiden vaikutukset ovat lyhytaikaisia.

Sirviö on valtion edustaja paliskuntain yhdistyksen hallituksessa. Hän uskoo saavansa yhdistykseltä tilannekatsauksen kuivan kesän vaikutuksista poronhoitoon syyskuun alussa, kun yhdistyksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran.