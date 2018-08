Ajokokeisiin on jopa viikkojen jono – ruuhkaa erityisesti pääkaupunkiseudulla

Kerttu Heikura, Matias Åberg

Ajokortin saamiseen vaadittaviin kuljettajantutkintoihin voi olla tavallista enemmän jonoa, kerrotaan tutkintoja vastaanottavasta Ajovarmasta. Ruuhkan taustalla on etenkin se, että henkilöauton eli B-kortin ajokokeen kesto piteni heinäkuun alusta. Nyt liikenteessä ollaan tunti, kun aiemmin ajokoe kesti 45 minuuttia.

Ajovarman mukaan kuljettajantutkintoihin on ruuhkaa erityisesti pääkaupunkiseudulla mutta paikoin myös muualla Suomessa.

– Jonotusajat (ajokokeisiin) ovat nyt tavanomaista pidemmät. Normaalisti ajan saa enintään kahden viikon kuluessa, mutta nyt mennään joillain paikkakunnilla kolmeen viikkoon – tai jopa vähän ylikin, Ajovarman toimitusjohtaja Hannu Pellikka kertoo STT:lle.

Yhtiö on rekrytoinut kesän aikana 20 uutta ajokokeen vastaanottajaa eri puolille Suomea. Pellikan mukaan lisäksi 15 ollaan vielä palkkaamassa, ennen kaikkea pääkaupunkiseudulle.

Pidentyneen ajotutkintoajan lisäksi ruuhkapainetta ajokokeisiin voivat tuoda myös keventyneet opetusvaatimukset. B-korttiin vaadittavan ajo-opetuksen määrä puolittui heinäkuun alussa, mikä on voinut saada monen asiakkaan lykkäämään ajokortin hankintaa juuri loppukesään ja alkusyksyyn.

– Odotamme, että kysyntäpiikkiä olisi ajokokeisiin tulossa vähän pidemmälle (syksyyn) kuin normaalisti, Pellikka sanoo.

Valtakunnallisen autokouluketju Capin mukaan ajo-opetuksen kysyntä on tällä hetkellä vilkasta. Yritys uskoo, että tähän vaikuttaa juuri ajotuntivaatimusten pieneneminen ja sen mahdollistama matalampi kokonaishinta ajokortille.

– Osa on varmaan keväämmällä jäänyt odottamaan (uudistuksen tuomaa) halvempaa hintaa, Capin ketjupäällikkö Marjo Koskinen arvioi.

Helsinkiläisen Autokoulu Startin toimitusjohtajan Kai Niukkasen mukaan ajo-opetuksessa on nyt vilkasta, mutta lakimuutoksen pidempiaikaista vaikutusta autokouluille on vaikeaa arvioida. Alalla on muutenkin vilkasta loppukeväästä alkusyksyyn, sillä moni haluaa ajaa tutkintonsa kesäkeleillä.

– Ensi talvihan sen (kehityksen) osoittaa. Talvet ovat aina hiljaisempia autokoulussa, Niukkanen sanoo.

– Nyt on varmasti liikkeellä myös kevään lakimuutoksen odottajia, ja myöhemmin tulee varmaankin sellainen luonnollinen tasaantuminen talvikelien lähestyessä, Capin Koskinen arvioi.

Ajo-opetusta on mahdollista antaa myös opetusluvalla, ja lupien hankkimisessa on nähty ryntäys ajokorttilain uudistuksen jälkeen.

Heinäkuun alusta lähtien on myönnetty jo 10 500 opetuslupaa, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastoista selviää. Vuoden 2018 luku on tähän mennessä yhteensä 17 500 lupaa, kun koko viime vuonna myönnettyjä lupia oli noin 16 200 ja sitä edellisenä 17 300.

Opetuslupien räjähtänyttä suosiota voi selittää ainakin se, että opettajalta aiemmin vaadittu teoriakoe poistui, arvioi asiantuntija Marjo Immonen Trafista.

– Kyllä tämä vahvasti näyttää siltä, että ennätysvuosi opetuslupien suhteen olisi tulossa, Immonen sanoo.

Autokoulu Startissa uskotaan, että opetuslupien lisääntyminen näkyy myös autokoulujen asiakasmäärissä jollain aikavälillä.

– Kyllä se pakostikin laskee niitä kortin suorittajia autokoulussa, Startin toimitusjohtaja Niukkanen arvioi.