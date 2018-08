SDP haluaa pistää Suomen hiilineutraalisuustavoitteen uusiksi

Susanna Jääskeläinen

Oppositiopuolue SDP haluaa panna uusiksi Suomen hiilineutraalisuustavoitteen.

Puolueen mukaan seuraavalta hallitukselta tarvitaan kunnianhimoinen suunnitelma, sillä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää Suomelta ja Euroopan unionilta nykyistä enemmän toimenpiteitä lähivuosikymmeninä.

– Suomen hiilineutraalisuustavoitetta tulee todennäköisesti aikaistaa 2040-luvun alkupuolelle osana EU:n tavoitteiden tarkistamista. Seuraavan hallituksen tulee nopeasti luoda uskottava polku tämän tavoitteen saavuttamiseksi, europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri sanoi eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa.

Hän sanoo, että Suomen keskustelua myös tästä aiheesta seurataan tarkasti EU-puheenjohtajuuden lähestyessä.

– Sen takia on erittäin tärkeää, että me lähetämme täältä myös viestin suurimpana tällä hetkellä gallupeissa. Ja EU:ssa meitä tarkastellaan mahdollisena pääministeripuolueena, että me olemme sitoutuneet hyvin täysillä siihen, että EU pystyy tekemään oman osuutensa.

SDP:n mukaan pitää huolehtia, että siirtymä hiilineutraalimpaan yhteiskuntaan on oikeudenmukainen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi muutosturvan luomista niin, että voidaan helpottaa työntekijöiden siirtymää rakennemuutosaloilta uusiin, esimerkiksi cleantech-alan työpaikkoihin.

Kumpula-Natrin mukaan nyt tehdään paljon esityksiä arvioimatta niiden vaikutuksia vaikkapa erilaisten kotitalouksien mahdollisuuksiin ja arjen kustannuksiin.

– Kansallinen yhtenäisyys on Suomessa aika suurta, ihmiset ja puolueet ovat ottaneet ilmastonmuutoksen tosissaan agendalle. Ehkä se puuttuva palanen, mikä pitää lisätä tähän, on oikeudenmukainen siirtymä, ja se on meillä vielä kesken.