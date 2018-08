Julkisen sanan neuvosto otti kantaa lain ja Journalistin ohjeiden suhteeseen

Kotimaa 15:03

Iäkäs mies kuoli tasoristeysonnettomuudessa Tervolassa

Lapissa Tervolassa on sattunut tasoristeysonnettomuus, jossa on kuollut iäkäs mies, kertoo poliisi. Poliisin mukaan mies oli kuljettanut henkilöautoa, johon juna on tasoristeyksessä osunut.