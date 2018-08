Iäkäs mies kuoli tasoristeysonnettomuudessa Tervolassa

Lapissa Tervolassa on sattunut tasoristeysonnettomuus, jossa on kuollut iäkäs mies, kertoo poliisi. Poliisin mukaan mies oli kuljettanut henkilöautoa, johon juna on tasoristeyksessä osunut.

Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta yhden aikaan iltapäivällä. Poliisi tutkii turman syytä.

Onnettomuus aiheuttaa muutoksia VR:n junaliikenteeseen. Kuopion ja Rovaniemen välillä kaksi junavuoroa korvataan tänään Kemistä ja Rovaniemeltä lähtevillä linja-autoilla.