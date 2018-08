Paidaton puheenjohtaja ei ollut kaikkien vihreiden mieleen

Mari Areva

Reilun vuoden vihreiden puheenjohtajana toiminut Touko Aalto on saanut julkisuutta myös muissa kuin asiakysymyksissä. Elokuun alussa hänestä levisi sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa hän tanssi paidattomana tukholmalaisella klubilla. Kyseessä oli Europride-tilaisuus, jossa Aalto oli mukana Ruotsin vihreiden kutsumana, mutta kotipuolueessa tapaus vähän kismittää.

– Onhan se niin, että politiikkaa tehdään vaatteet päällä, sanoi Heli Järvinen, vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja STT:lle ryhmän kesäkokouksen jälkeen Kouvolassa torstaina.

Virheitä tehdään ja niistä opitaan, Järvinen jatkaa. Hän kehuu eduskuntaryhmän yhtenäisyyttä ja Aallon taitavuutta vastuiden delegoijana.

– Hän käyttää todella taitavasti eduskuntaryhmästä löytyvää osaamista. Hänellä on myös muiden puheenjohtajaehdokkaiden vastaansanomaton tuki, Järvinen kuvailee.

Vieressä viime kesänä ehdokkaina olleet ja eduskuntaryhmän puheenjohtajistoon kuuluvat Krista Mikkonen ja Olli-Poika Parviainen nyökyttelevät. Parviainen ei halua Aallon julkisuuskuvaa kommentoida. Mikkosen mukaan politiikassa on tavallista, että puolue henkilöityy puheenjohtajaansa ja tämän toiminta vaikuttaa myös puolueeseen.

– Meillä on onneksi tunnettuja "nimivihreitä" kaikkialla ja sieltä löytyy äänestäjille samaistumiskohteita. Sitähän äänestäjä myös osittain hakee, Mikkonen sanoo.

– Yksityiselämän julkisuuskohut ovat tietenkin harmillisia, ei niitä kukaan toivo, hän jatkaa.

Helsingin Sanomien torstaina julkaisemassa kannatusmittauksessa vihreät oli nostanut hiukan kannatustaan 13,7 prosenttiin. Nyt neljännellä sijalla oleva vihreät käväisi vuosi sitten toiseksi suosituimman puolueen paikalla noin 17,5 prosentin kannatuksella. Mittauksia seurataan, mutta enemmän kertoo pidemmän aikavälin tarkastelu.

– Tärkeämpää on, että olemme kannatuksessa päässeet seuraavalle tasolle, mikä näkyi viime kuntavaaleissa. Nyt kannatus on ollut koko ajan yli silloisen reaalituloksen. Gallupien realisoitumien on ollut meille haaste, jonka eteen pitää tehdä töitä, Mikkonen kuvailee.