"Budjetti on aina arvovalinta" – vihreät satsaisi omassaan koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja köyhyyden kitkemiseen

Mari Areva

Oppositiopuolue vihreät suomi odotetusti hallituksen budjettilinjauksia eduskuntaryhmänsä kesäkokouksen jälkeen Kouvolassa.

Budjetti näyttää tässä vaiheessa vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Krista Mikkosen mukaan "hyvin kokoomuslaiselta". Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on puhunut 300 miljoonan euron mahdollisista kevennyksistä ansiotuloverotukseen.

– Hallituksella on valmiutta suunnata veronkevennyksiä hyvätuloisille, Mikkonen tulkitsee.

– Tällä hallituksella ei ole enää kanttia tehdä muutoksia, ne jäävät seuraavalle hallitukselle, hän jatkoi mediatilaisuudessa kesäkokouksen jälkeen.

Pienituloisimmat eivät hallituksen suunnittelemista veronkevennyksistä hyötyisi, vihreät sanoo. Puolue suuntaisikin veronkevennyksiä kaikkein pienituloisimmille korottamalla kunnallisveron perusvähennystä yhteensä 260 miljoonalla, sanoo vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Heli Järvinen.

Lisäksi vihreät vähentäisi köyhyyttä palauttamalla sosiaalietuudet indeksiin sidotuiksi, korottamalla takuueläkettä ja perusturvaa 50 eurolla sekä nostamalla opintotukea 33 prosentilla.

Vihreiden vaihtoehtobudjetissa koulutus on keskeisessä osassa. Puolue esimerkiksi tekisi varhaiskasvatuksesta ja toisen asteen koulutuksesta maksutonta.

Esimerkiksi kunnallisveron perusvähennyksen korotus on ollut vihreiden vaihtoehtobudjeteissa esillä myös aiemmin ja sen summa, samoin kuin muut summat tarkentuvat syksyllä, Mikkonen sanoo.

– Aivan kuten ennenkin, teemme budjetin, joka on tasapainossa eikä ota yhtään sen enempää velkaa kuin hallitus on ottamassa. Budjetti on aina arvovalinta, minne se raha laitetaan, Mikkonen painottaa.

Uudistuksia vihreät rahoittaisi esimerkiksi ympäristölle haitallisia tukia leikkaamalla ja kohdentamalla tukia uudella tavalla.