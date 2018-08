Susanna Jääskeläinen

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman puolustaa voimakkaasti presidentti Sauli Niinistöä, jota on viime aikoina syytetty sisäpolitiikkaan puuttumisesta.

Lindtman aloitti puheensa ryhmän kesäkokouksessa Vaasassa siteeraamalla P. Mustapään runoa laiskasta hauesta, joka kelluu rantavedessä kuumana päivänä.

– Kesän puheenvuoroja kuunnellessa voisi tulla siihenkin johtopäätökseen, että osa keskustelijoista näyttäisi toivovan, että Suomen tasavallan presidentti olisi tällainen laiska hauki. Hauki, joka vetäytyy loikoilemaan Kultarannan tai Mäntyniemen kaislikkoon eikä liiemmälti tee yhtään mitään. Onneksi tällaista laiskaa haukea ei ole Suomen presidentiksi valittu, vaan Niinistö jatkaa edeltäjiensä Koiviston, Ahtisaaren ja Halosen tavoin aktiivisena toimijana, Lindtman sanoi.

Hänen mukaansa Niinistö on hoitanut ulkopolitiikkaa menestyksellisesti ja Suomen etujen mukaisesti. Tämän lisäksi on Lindtmanin mukaan hyvä, jos presidentti haluaa ja on kykenevä vaikeassa tilanteessa edistämään hyviä työmarkkinasuhteita ja tekee sen yhteistoiminnassa pääministerin ja jopa opposition kanssa.

Viime viikolla Niinistö kommentoi noussutta kohua runon muodossa.

– Tämän kaiken sekavuuden keskellä on syytä puolustaa istuvaa presidenttiä ja hänen toimintamahdollisuuksiaan, Lindtman sanoi.