Iltalehden tietojen mukaan Jari Sillanpäältä löytyi huumetutkinnan yhteydessä lapsipornoon viittaavaa materiaalia

Jari Sillanpään ehdolliseen vankeusrangaistukseen johtanut huumetutkinta on poikinut uuden rikostutkinnan, uutisoi Iltalehti.

Iltalehden tietojen mukaan Sillanpään asunnosta löytynyt muistikortti sisälsi lapsipornoon viittaavaa materiaalia, joka on tiettävästi peräisin ainakin Thaimaasta. Muistikortti löytyi asuntoon tehdyn kotietsinnän yhteydessä 25. maaliskuuta.

Huumevyyhtiä tutkiva poliisi siirsi asian väkivaltarikokset-toiminnon alaiseen seksuaali- ja läheisväkivaltarikostutkintaa tutkivaan yksikköön, kertoo Iltalehti.

Esitutkintapöytäkirjasta käy ilmi, että muistikortti palautettiin Sillanpäälle huhtikuun lopussa.

Esitutkinnan liitteessä on listattu poliisin takavarikoima aineisto. Muistikortin osalta asiakirja on kuitenkin leimattu salaiseksi.

Takavarikkolistassa on myös Sillanpään kaksi puhelinta. Puhelinten muistikortit on jäljennetty poistettuja tiedostoja myöten. Näiden toimenpiteiden perään on kirjattu pöytäkirjassa myös "Muu toimenpide". IL:n tietojen mukaan puhelinten tiedostot on annettu poliisin seksirikosyksikköön, missä jutulle avattiin erillinen R-ilmoitus.

Se tarkoittaa käytännössä syytä epäillä -kynnyksen ylittymistä ja esitutkinnan käynnistämistä.

Poliisille on annettu ehdoton määräys olla kommentoimatta asiaa millään tavalla, kertoo IL. Siksi ei ole tiedossa, onko tutkinta valmistunut ja mihin se on mahdollisesti johtanut.

Sillanpään asianajaja Riitta Leppiniemi ei halunnut kommentoida IL:lle tietoja.