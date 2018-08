Terho miettii yhä vaalipiiriään – vaalimatematiikka on sinisille tärkeää

Anssi Rulamo

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho pohtii yhä, mistä vaalipiiristä hänen olisi järkevää olla ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Ehdokasasettelu saattaa olla kriittisen tärkeää hallituspuolueelle, jonka kannatus mataa pohjalukemissa. Muutamankin kansanedustajan saaminen vaatii tarkkaa vaalimatematiikan pohtimista.

– Totta kai me osaamme laskea numeroita ja katsoa vaalipiirejä, mutta esimerkiksi vaaliliitoista ilmoitamme myöhemmin. Jokainen edustaja voi asiaan vaikuttaa omien toiveidensa mukaan. Itsekin vielä mietin, mistä olen ehdolla, Terho sanoi sinisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hämeenlinnassa.

Terho on kotoisin Uudeltamaalta mutta valittiin viime vaaleissa eduskuntaan Helsingin vaalipiiristä. Sinisten nimimiehistä puolustusministeri Jussi Niinistö ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo ovat jo ilmoittaneet olevansa ehdolla edellisten vaalien tapaan Uudellamaalla.

Myös ulkoministeri Timo Soini keräsi viime vaaleissa muhkean äänipottinsa juuri Uudellamaalla, Soinin ehdokkuudesta keväällä 2019 ei tosin ole vielä tietoa.

Terho kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että jo puolet sinisten kansanedustajista on vahvistanut olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa.

Elo uskoo, että siniset hyötyy korkean profiilin ehdokkaistaan, vaikka itse puolueen kannatus on pysynyt heikkona.

– Nykyaikana henkilöillä on yhä suurempi painoarvo. Kun Jussi Niinistö ilmoitti eduskuntavaaliehdokkuudestaan, samana päivänä jo useampi henkilö sanoi haluavansa olla Uudellamaalla ehdolla. Eli henkilöt kyllä vetävät myös muita puoleensa, Elo kertoi.

Elo myöntää, että Soinin ehdokkuus olisi puolueelle merkittävä. Hän sanoo luottavansa siihen, että kokeneena poliitikkona Soini tietää milloin on oikea aika ilmoittaa ratkaisustaan.

Eniten potentiaalia sinisten äänestäjiä Elo uskoo löytyvän siitä joukosta, joka on aikanaan äänestänyt Soinin johtamia perussuomalaisia. Hän kuitenkin uskoo, että myös esimerkiksi moni kokoomuksen ja keskustan äänestäjä voisi tukea sinisiä.

– Se palaute mitä olen saanut joiltakin kokoomuslaisilta on sellainen, että siirtymää voi aivan hyvin tulla. Siellä on paljon konservatiivisia äänestäjiä, jotka kokevat että heidän puolueensa ei enää vastaa sitä linjaa. Kokoomus on nykyään moderni EU-myönteinen liberaalipuolue, ei enää sellainen kypäräpappipuolue kuin joskus, Elo näkee.

– Keskustan ongelma on nähdäkseni se, että heidän linjansa puolueena on jäänyt hämäräksi sekä EU- että maahanmuuttopolitiikassa.

Sekä Elo että Terho korostavat konservatiivi-liberaali-akselin kasvanutta merkitystä perinteisen vasemmisto-oikeisto-asetelman sijaan.

– Meille se on tärkeämpi. Vanhat puolueet rakennettiin sata vuotta sitten kunkin tuloluokan mukaan. Me taas puolustamme arvoja ja mietimme Suomen etua, emme ryhmäedunvalvontaa, Terho sanoi.