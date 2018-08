SAK:n kysely: Paikallinen sopiminen yleistynyt työpaikoilla

Kahdella kolmasosalla (64 prosenttia) SAK:laisista työpaikoista on tehty kahden viime vuoden aikana paikallisia sopimuksia. Määrä on noussut viidellä prosenttiyksiköllä vuodesta 2016. Tämä käy ilmi SAK:laisille luottamushenkilöille tehdystä kyselystä.

Paikallinen sopiminen on yleisintä teollisuuden työpaikoilla, joista valtaosalla (78 prosenttia) on viimeisten kahden vuoden aikana tehty työpaikkatason sopimuksia. Myös yksityisillä palvelualoilla ja julkisella sektorilla paikallisia sopimuksia on tehty useammalla kuin joka toisella työpaikalla. Vain kuljetusalalla sopimuksia on tehty alle puolella työpaikoista (44 prosenttia).

– Palkankorotuksista sopiminen paikallisesti lisääntyi keväällä päättyneellä neuvottelukierroksella. Myös lomista, tulospalkkausjärjestelmistä ja työajan tasoittumisesta sovitaan usein työpaikoilla, sanoo SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko tiedotteessa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön kuuluu 18 ammattiliittoa ja yli 900 000 jäsentä.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastasi yhteensä 993 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua kaikilta SAK:n pääsektoreilta. Vastaukset kerättiin huhtikuussa.