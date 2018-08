Kela uhkaa taksifirmoja sakoilla – kuljetuksissa puutteita eri puolilla maata

Kela uhkaa taksifirmoja sakoilla, jos sen kanssa sopimuksen tehneiden yhtiöiden palvelut eivät täytä sopimusten vaatimuksia.

Kela painottaa, että palveluntuottajan on vastattava siitä, että jokainen taksitilaus vastaanotetaan ja kuljetus järjestetään palvelukuvauksen mukaisesti niin ruuhka-aikana kuin muulloinkin.

Kelan mukaan taksikyydeissä on esiintynyt puutteita Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

– Jos palvelussa esiintyy puutteita vielä lähipäivien aikana, Kela ottaa käyttöön sopimuksissa määritellyn sakkomenettelyn, Kela kirjoittaa tiedotteessaan.

– Kelan kanssa sopimuksen tehnyt palveluntuottaja on sitoutunut vastaamaan kokonaisvastuullisesti Kelan korvaamien taksimatkojen palveluista. Koska kyse on asiakkaiden kannalta ensiarvoisen tärkeästä palvelusta, Kela käyttää tarvittaessa sopimuksen mahdollistamia sanktioita varmistaakseen, että palvelu on luotettavaa, toimivaa ja laadukasta.

