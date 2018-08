Intian rouva puhemies antoi Paula Risikolle idean – Syksyllä eduskunnassa keskustellaan isoista teemoista puhemiehen seminaareissa

Kirsi Turkki

Puhemies Paula Risikko haluaa tuoda eduskuntaan aivan uudenlaista keskustelukulttuuria suuressa salissa käytävien keskustelujen lisäksi.

Risikko aloittaa puhemiehen seminaarisarjan, jossa käydään keskusteluja isoista, ennen kaikkea turvallisuuteen liittyvistä teemoista. Tarkoitus on antaa kansanedustajille lisää eväitä tulevien eduskuntavaalien keskusteluja varten.

– Eduskunta on keskustellut paljon sotesta ja maakuntauudistuksesta, ja jalkoihin on jäänyt paljon isoja ihmisten huulilla olevia aiheita, joista turvallisuus nousee eri tavoin esille.

Risikko saa paljon palautetta esimerkiksi ikäihmisiltä, jotka ovat huolissaan Suomen turvallisuudesta ja siitä, kuka heistä pitää huolta.

Puhemies korostaa, että seminaareista on tarkoitus tulla vuorovaikutteisia eli kansanedustajat ja asiantuntijat voivat vaihtaa mielipiteitä.

Idean puhemiehen omasta seminaarisarjasta Risikko sai kollegaltaan, Intian rouva puhemieheltä, joka vieraili Risikon luona eduskunnassa.

– Hän oli heti kautensa aluksi tehnyt agendan, mitä teemoja hän nostaa esiin. Ikään kuin puhemiehen ohjelman.

Eduskunta aloittaa työnsä syyskuun ensimmäisellä viikolla. Puhemiehen työlistalla on heti eduskunnan työtapoihin liittyviä asioita.

Kesällä esille nousi kahden kansanedustajan Ville Vähämäen (ps.) ja Teuvo Hakkaraisen (ps.) asumisjärjestelyt. Iltalehti paljasti, että kaksikko asuu sauna- ja kellaritiloissa Taka-Töölössä, mutta nostaa silti verotonta kulukorvausta kakkosasunnosta. Eduskunta maksaa korotonta kulukorvausta Uudenmaan ulkopuolelta tuleville kansanedustajille noin 1 800 euroa kuukaudessa.

Eduskunnan hallintojohtaja on pyytänyt Vähämäeltä ja Hakkaraiselta selvitystä asiasta. Vähämäki on jo selvityksensä toimittanut, mutta Hakkarainen on pyytänyt lisäaikaa eduskunnan syyskauden alkuun.

Vähämäen selvitykseen on Risikon mukaan pyydetty kansanedustajalta vielä lisätietoja.

Vähämäen ja Hakkaraisen asumisjärjestelyn paljastuminen johtaa siihen, että eduskunta tulee pyytämään kansanedustajilta vuokrasopimuksen lisäksi myös isännöitsijäntodistuksen kakkosasunnosta. Isännöitsijäntodistuksesta selviää, mihin tarkoitukseen asunto on tarkoitettu.

Eduskunnan kansliatoimikunta joutuu käsittelemään myös kulukorvausten mahdollisen takaisinperinnän, kun riittävät selvitykset kahdelta kansanedustajalta on saatu.

– Mahdollinen korvausten takaisinperintä on seuraava vaihe, kun Vähämäen ja Hakkaraisen selvitykset on saatu ja käsitelty, Risikko sanoo.

Hakkarainen on saanut asumisjärjestelystä verotonta kulukorvausta noin 29 000 euroa ja vähemmän aikaa kellari- ja saunatilassa asunut Vähämäki noin 13 000 euroa. Vuokraa kaksikko on maksanut yhteensä 695 euroa kuukaudessa tilat omistavalle ylikomisario Dennis Pastersteinille.

Eduskunnan syksyn ensimmäisenä kokouspäivänä 4.9. puhemiesneuvosto käsittelee sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) toiminnasta tehdyn valituksen.

Kiurusta puhemiesneuvostolle valittivat valiokunnan keskustalaiset jäsenet ja sinisten Vesa-Matti Saarakkala.

– Pitää muistaa, että puhemiesneuvosto ei voi vaikuttaa valiokunnan aikatauluihin ja mietinnön sisältöön, mutta neuvosto seuraa kyllä miten asiat etenevät täysistunnon käsittelyyn. Mitään patoutumia ei saa tulla.

Risikko sanoo, että on perin harvinaista, että valiokunnan puheenjohtajasta valitetaan puhemiesneuvostolle. Eduskunnan pääsihteerikään ei vastaavaa tapausta muista.

Risikon mukaan valituksen takia ei eduskunnan sääntöjä olla muuttamassa. Hän uskoo, että tilanne valiokunnassa on jo rauhoittunut ja asiassa päästään eteenpäin.