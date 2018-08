Jo pienellä määrällä torjunta-ainetta haitallisia vaikutuksia pölyttäjiin – "Kuvastaa miten tappavasta aineesta on kyse"

Oona Komonen

Osittain ennalta arvattava tulos. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan maataloudessa käytettävä neonikotinoidit-niminen torjunta-aine vaikuttaa pölyttäjiin haitallisesti.

Tutkimuksessa seurattiin kimalaisten käyttäytymistä. Osa pölyttäjistä oli käsitelty imidaklopridilla. Aine on yksi neonikotinoideja sisältävistä valmisteista. Osa kimalaisista taas toimi kontrolleina, jotka eivät ainetta saaneet.

Ero kimalaisten välillä oli selkeä: torjunta-aine vaikutti sille altistuneiden kimalaisten innokkuuteen kerätä ravintoa sekä kokeilla erilaisia kukkia.

Torjunta-aineiden teho on maataloudessa kiistaton. Niiden avulla saadaan nitistettyä kasvintuholaisia, tarkoituksena parantaa sato-odotuksia.

Tehokkaat hyönteismyrkyt voivat kuitenkin kääntyä tarkoitustaan vastaan. Niillä on vaikutusta myös ei-kohde-eliöihin.

On esitetty, että neonikotinoidit heikentävät sille altistuneiden pölyttäjien fyysistä suorituskykyä ja oppimiskykyä. Vaikutusta voi olla myös pesien koloniakokoon.

Maatalouden kannalta pölyttäjät ovat elintärkeitä. Esimerkiksi eri mehiläislajien on arvioitu pölyttävän maailman kasvilajeista reilut 75 prosenttia. Hyönteispölytyksestä riippuvaisia ovat monet vihannekset, hedelmät, siemenet, pähkinät ja öljykasvit. Jopa kahvi ja suklaa. Satojen pienentyessä vaikutukset heijastuisivat myös kuluttajahintoihin.

Suomalaistutkimuksessa torjunta-aineen vaikutuksia kimalaisten lentoon tai oppimiskykyyn ei havaittu.

Vaikutukset ovat kuitenkin kiinni siitä, kuinka suuri käytetty pitoisuus on ja kuinka kauan pölyttäjät ovat sille altistuneet, toteaa tutkijatohtori Juho Lämsä Oulun yliopistosta.

– Jos annoskokoa kasvatetaan, niin aivan varmasti myös fyysinen suorituskyky ja oppimiskyky heikkenevät.

Lämsän tutkimuksessa käytetty pitoisuus oli 1 ppb eli yksi miljardisosa. Se vastaa arvoa, mitä maatalousalueilta nykyään mitataan.

Kyseistä pitoisuutta Lämsä kuvaa "älyttömän matalaksi". Juuri siksi hänen mielestään on pelottavaa, että jo sillä on vaikutusta pölyttäjiin.

– Näinkin pieni määrä kuvastaa sitä, miten tappavasta aineesta on kyse.

Neonikotinoidien vaikutuksia pölyttäjiin on tutkittu runsaasti.

Mutta ei riittävästi, sanoo Lämsä. Esimerkiksi pölyttäjien käyttäytymismekanismeista tiedetään lopulta hyvin vähän.

– Tarkat tiedot siitä, kuinka neonikotinoidit vaikuttavat yksittäisiin pölyttäjiin, ovat hataralla pohjalla.

Myös kotimainen tutkimus aiheesta on varsin pientä.

Aiemmin neonikotinoidien vaikutusta on tutkittu Luonnonvarakeskuksen ja Eviran vuonna 2015 valmistuneessa Neomehi-hankkeessa. Tutkimustulosten mukaan torjunta-aineella ei ollut haittavaikutuksia mehiläisiin.

Sen sijaan keväällä 2017 ilmestyneen suomalaistutkimuksen mukaan vaikutuksia on.

Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitoksen professori Heikki Hokkanen tutki 15 eri alueen satotuloksia kahdenkymmenen vuoden ajalta. Tuloksissa näkyi selkeä yhteys: mitä enemmän maakunnissa käytettiin neonikotinoideja, sitä enemmän satotaso laski. Mehiläispesien määrä ja peltoreuna-alueiden koko pysyi vakioina, mutta mehiläispopulaatio väheni ja torjunta-aineen käyttö kasvoi.

Juho Lämsän mukaan pölyttäjien määrä ei ole romahtanut Suomessa vielä dramaattisesti. Toisin on Yhdysvalloissa, jossa esimerkiksi mehiläisten määrä on laskenut 30–40 prosenttia vuodesta 2006. Euroopassa vastaava luku on 25 prosentin luokkaa.

Tilanteeseen on myös reagoitu.

Euroopassa neonikotinoidit asetettiin osittaiseen käyttökieltoon vuonna 2013. Epäiltiin, että aine vaikuttaa pölyttäjiin haitallisesti.

Käyttökieltoa laajennettiin EU:n jäsenmaiden päätöksellä kukkivista kasveista kaikkiin kasveihin lukuun ottamatta kasvihuonekäyttöä keväällä 2018. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen Efsa oli julkaissut alkuvuonna, ennen jäsenmaiden äänestystä tutkimusraportin torjunta-aineen mahdollisista riskeistä.

Nykyisen käyttökiellon piiriin kuuluvat agrokemiajätti Bayerin valmistamat imidaklopridi ja klotianidiini sekä Syngentan tiametoksaami.

Käyttökielto on hyvä suunta, mutta ei välttämättä ratkaisu, sanoo Lämsä.

– Neonikotinoideja sisältäviä valmisteita on enemmän kuin EU:n kieltämät kolme. Lisäksi torjunta-aineesta löytyy johdannaisia.

Siihen, miten neonikotinoidit voisi korvata, Lämsä ei osaa vastata.

– Mutta toivon, että olisi muitakin vaihtoehtoja kuin laajamittainen hyönteismyrkytys.

Tällä hetkellä se näyttää epärealistiselta.

EU:n asettamasta käyttökiellosta huolimatta jäsenmaat voivat hakea neonikotinoidien käyttöön poikkeuslupaa. Esimerkiksi Suomessa torjunta-aineen hätälupa on myönnetty neljä vuotta peräkkäin.

Keski-Euroopassa torjunta-aineen käyttökielto on lisännyt myrkyllisten pyretroidien ruiskutusten määrää pelloilla.

Neonikotinoidien kieltäminen vaikuttaa siis noudattavan torjunta-aineiden käyttökaavaa.

Se tarkoittaa sitä, että haitalliseksi todettu torjunta-aine korvataan todennäköisesti muilla myrkyillä.