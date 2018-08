Keuruun henkirikoksen uhri tapettiin ampumalla, mutta motiivi on yhä hämärän peitossa

Keuruun henkirikoksesta epäilty mies tappoi uhrinsa luvattomalla aseella, kertoi poliisi tiistaina. Keski-ikäinen multialaismies tapettiin heinäkuun lopussa asunnossa Keuruun Ketvelniemessä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Latvalan mukaan epäilty on myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuoleman ampuma-aseella. Latvalan mukaan kyse on pitkästä aseesta. Nelikymppinen keuruulainen mies on yhä vangittuna epäiltynä todennäköisin syin taposta.

Uhri ja epäilty olivat vähintäänkin tuttuja, mutta poliisin tiedossa ei ole, kuinka läheisiä he olivat. Motiivi ei ole Latvalan mukaan selvinnyt.

– Se ei useastikaan selviä. Päihteitä on käytetty.

Aiemmin vangittuna oli myös nainen, joka oli asunnossa surmahetkellä sunnuntaiaamuna 29. heinäkuuta. Hänet on kuitenkin jo vapautettu.