Kauppa ja kuluttajat mukaan talkoisiin

Kriisipaketille laajaa tukea, mutta missä viipyy vihreiden kannanotto?

Anita Simola

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen (kesk) peräänkuuluttaa kauppaan ja kuluttajiin viljelijän aseman parantamiseksi.

– Vetoan myös kauppaan sekä meihin kaikkiin kuluttajiin. Muutama sentti lisää esimerkiksi jauhelihan, kanan tai maidon hintaan tarkoittaisi isoa helpotusta heille, joiden tiloilta ruoka koteihimme tulee, Kaikkonen totesi eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vantaalla.

Kaikkonen pitää välttämättömänä, että hallituksen budjettiriihessä saadaan aikaan ratkaisuja maatalouden ongelmiin. Hän ei tässä vaiheessa lähtenyt arvioimaan, minkä suuruinen viljelijälle suunnattu kriisipaketti pitäisi olla.

– Viljelijöitä koetellaan kovalla kädellä. Jo pitkään jatkuneet kannattavuusongelmat ja kaksi poikkeuksellista kesää edellyttävät toimia valtiovallalta. On myönteistä, että kriisipaketille näyttää tällä kertaa olevan myös ammattiyhdistysliikkeen sekä opposition tuki, vihreitä lukuun ottamatta. Mistä se kertoo, puheenjohtaja ihmetteli.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kertoi maanantaina Lännen Median maakuntalehdissä, ettei EU:lta ole herumassa rahaa kuivuusongelmaan. Komission viesti on, että kukin jäsenmaa hoitakoon ongelmansa itse. Kuivuus on niin laajaa, ettei EU:n budjetista riitä rahaa.

Ei oman onnensa nojaan

Kaikkonen otti kantaa myös kesän kuumaan aiheeseen siitä, pitääkö koko Suomi pitää asuttuna.

– Minusta voidaan pitää asuttuna, kun sillä tarkoitetaan päättäjien poliittista ja viime kädessä perustuslaista lähtevää vastuuta siitä, että mitään Suomen kolkkaa ei jätetä tietoisesti oman onnensa nojaan. Ihmisten muuttamisen estämistä emme tietenkään kannata. Kaikilla pitää olla mahdollisuus lähteä opiskelun, työn tai muun elämäntilanteen mukaan toiselle seudulle.

Hän jatkoi, että on väärin syyllistää heitä, jotka valitsevat toisin ja haluavat kodikseen harvempaan asutun paikkakunnan.

Vero-alen aika ei ole nyt

Kaikkonen totesi, että nyt ei ole mittavien tuloveronalennusten aika.

– Veroja on alennettu tällä vaalikaudella tuntuvasti. Ne olivat perusteltuja ratkaisuja, jotka loivat osaltaan edellytyksiä käänteelle parempaan.

Tässä tilanteessa voimavarat on pantava ensisijaisesti velanmaksuun ja kaikista pienituloisimpien toimeentulon parantamiseen.

Jo viime keväänä sovittiin, että takuueläkettä sekä alimpia vanhempain- ja sairauspäivärahoja korotetaan ensi vuonna. Päivärahakorotus merkitsee parannusta kaikista köyhimpien pienten lasten perheiden toimeentuloon.

Hän jatkoi, että budjettiriihessä keskustan tavoite on korottaa kuntaverotuksen perusvähennystä. – Se helpottaisi etenkin pienituloisten eläkeläisten sekä pienituloisimpien työntekijöiden ja työttömien tilannetta.

Hengen nostattamista

Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa noin kahdeksan kuukautta.

Kaikkonen nostatti vaalihenkeä omiensa joukossa.

– Kaikki on mahdollista. Se, kenestä tulee seuraava pääministeri, ja mikä puolue on suurin, on vain suomalaisten päätettävissä. Tämä kannattaisi kilpakumppaneidemme muistaa. Jos kokoomuksessa ja demareissa suunnitellaan, että tehdäänpä tästä heidän välinen kaksintaistelu, joudun antamaan keskustalaisen myrskyvaroituksen. Tämän asian päättää Suomen kansa, ei sinipunan puoluetoimistojen politrukit, hän jatkoi.