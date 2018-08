Helsingin kihlakunnansyyttäjältä syytteet Comptel Oyj:n osakkeisiin liittyvistä sisäpiiritiedon väärinkäytöistä

Helsingin kihlakunnansyyttäjä on päättänyt nostaa syytteet Comptel Oyj:n osakkeisiin liittyvistä sisäpiiritiedon väärinkäytöistä. Syytteet on nostettu kahta henkilöä vastaan. Comptel Oyj:n toimitusjohtajaa vastaan on nostettu syyte törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Aasian ja Tyynenmeren aluejohtajan osalta rikosnimike on sisäpiiritiedon väärinkäyttö.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Molemmat vastaajat ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

– Vastaajilla ei ole ollut tapahtuma-aikana käytettävissään sisäpiirintietoa eikä asiassa ole tapahtunut rikosta. Päämieheni tulevat kiistämään syytteen oikeudellisesti perusteettomana, toteaa vastaajien asianajaja Kai Kotiranta lähettämässään tiedotteessa.

Syyttäjällä ei Helsingin syyttäjänviraston tiedotteen mukaan ole asian tässä käsittelyvaiheessa muuta tiedotettavaa.