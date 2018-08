Hovioikeus määräsi Helsingin Sanomien toimittajan kotietsintäjutun salaiseksi

Kotimaa 15:58

Helsingin kihlakunnansyyttäjältä syytteet Comptel Oyj:n osakkeisiin liittyvistä sisäpiiritiedon väärinkäytöistä

Helsingin kihlakunnansyyttäjä on päättänyt nostaa syytteet Comptel Oyj:n osakkeisiin liittyvistä sisäpiiritiedon väärinkäytöistä. Syytteet on nostettu kahta henkilöä vastaan. Comptel Oyj:n toimitusjohtajaa vastaan on nostettu syyte törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Aasian ja Tyynenmeren aluejohtajan osalta rikosnimike on sisäpiiritiedon väärinkäyttö.