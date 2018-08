Poliisi otti bussista kiinni kolme natsien vastaiseen mielenosoitukseen matkannutta – katso videot lauantain mielenosoituksista

Häh???

Aika monta riviä uutisessa koitellaan selittää kuinka pieni tuo vamma on. Minkä takia ? Onko siis omaisuuden vieminen ja toisen kaataminen vain keppostelua, mitä minäkin halutessani voin lähteä vaikkapa torille tekemään...noh, hyvä tietää että pikku kolhinta, häirintä on nyt ok, kun kohde on sitä parempaa laatua?



Aika erikoista viestintää tänä päivänä kun, kerran viikossa alkaa joku hashtag-itkeminen olemattomista syrjinnöistä huvittavine pikku kultteineen, jotka esitetään niin kovin tärkeinä...

