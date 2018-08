Kielletty torjunta-aine voi vaikuttaa lapsen autismiriskiin

Vuosia sitten kielletyllä hyönteismyrkyllä on mahdollisesti yhteys jälkeläisten autismiriskiin, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Riski on suurempi, jos äidin veressä on raskauden aikana tavallista enemmän DDT-nimisen hyönteismyrkyn aineenvaihduntatuotetta.

Tutkimuksen takana ovat Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Columbian yliopisto. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jossa osoitetaan yhteys DDT:n ja autismiriskin välillä.

Tutkimuksessa analysoitiin raskauden alkuvaiheessa otetut verinäytteet vuosina 1987–2005 Suomessa synnyttäneiltä äideiltä. Näytteistä analysoitiin DDE, joka on DDT:stä aineenvaihdunnassa syntyvä tuote. Sen lisäksi tutkijat analysoivat PCB-yhdisteet, jotka ovat myös ympäristömyrkkyjä.

Aineisto sisälsi 778 lapsuusiän autismidiagnoosin saanutta lasta.

Tulos oli, että syntymää edeltävä altistus DDT:lle voi perintötekijöihin ja muihin ympäristötekijöihin yhdistettynä laukaista autismin.

Kehitysvammaan liittyvän autismin riski oli yli kaksinkertainen niillä lapsilla, joiden äitien DDE-pitoisuudet kuuluivat korkeimpaan 25 prosentin ryhmään. Kaikkiaan autismiriski oli lähes kolmanneksen suurempi niillä, jotka olivat altistuneet äidin kohonneille DDE-pitoisuuksille. Sen sijaan äidin veren PCB-pitoisuuksien ja autismin välillä ei ollut yhteyttä.

DDT:ta eli diklooridifenyylitrikloorietaania käytettiin toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen hyönteisten torjunta-aineena pelloilla, metsissä, asunnoissa ja varastoissa. Mahdollisesti syöpää aiheuttavan torjunta-aineen käyttö loppui suurelta osin 1970-luvun aikana. Torjunta-aine on kielletty monissa maissa, kuten Suomessa, vuodesta 1976.

Silti väestö altistuu sille edelleen.

Kemikaaleja on ravintoketjussa, koska niiden hajoaminen on hyvin hidasta. Kemikaalit myös kulkeutuvat istukan läpi suurempina pitoisuuksina kun niitä on äidin veressä.

Tutkimusta rahoittivat yhdysvaltalainen National Institute of Environmental Health Sciences sekä Suomen Akatemia. Tulokset julkaistiin American Journal of Psychiatry -lehdessä.