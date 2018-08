Demarien ja keskustan välillä alkoi nokittelu SDP:n sote-mallia kritisoivasta muistiosta

Matias Åberg

Suurin oppositiopuolue SDP on sitä mieltä, että puolueen sote-mallista tehty virkamiesmuistio sisältää paljon väärinymmärryksiä ja vääriä tilannearvioita. Ministeriöissä laaditun muistion mukaan SDP:n sote-malli on vielä varsin selkiintymätön ja sen linjaukset ovat osittain ristiriitaisia.

Keskustalaisen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan muistio tuo esiin sosiaalidemokraattien sote-mallin tarkentumattomia ja epäselviä asioita.

– Muistio ruotii ennen kaikkea niitä aukkokohtia, joihin SDP ei ole kyennyt mallillaan vielä vastaamaan, Saarikko arvioi STT:lle perjantaina.

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan häntä tai puoluetta ei ole kuultu muistiota valmisteltaessa. Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten laatima muistio perustuu nettisivuilta ja lehtijutuista kerättyyn tietoon SDP:n sote-mallista.

– Siinä on sinällään hyvin paljon väärinymmärryksiä ja väärällä tavalla arvioitu tilannetta, Rinne sanoi STT:lle.

Saarikon mielestä puolueen puheenjohtajan julkisuudessa olleiden lausuntojen pitäisi olla varteenotettava tietolähde muistiota tehdessä.

– Vai onko SDP:n mallissa jotain sellaista, jota äänestäjille ei ole haluttu kertoa? Saarikko kysyi.

Eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen sote- ja maakuntauudistuksessa lähestytään kriittistä vaihetta. Eduskuntavaalit on määrä pitää ensi vuoden huhtikuussa eli noin kahdeksan kuukauden päästä, ja uudistus pitäisi saada käsiteltyä ja hyväksyttyä eduskunnassa vielä ennen sitä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee hallitukselle tärkeää uudistusta seuraavan kerran kokouksessaan maanantaina. Valiokunta jäi riitaisana kesän kokoustauolle heinäkuussa.

Keskustaministeri Saarikon mukaan perjantaina julkistettu kriittinen virkamiesmuistio SDP:n vaihtoehtoisesta sote-mallista oli tarkoitettu auttamaan hallituksen reformiministerien työtä. Hänen mukaansa ministerit voisivat käyttää sitä tukena esimerkiksi medialle annettavissa kommenteissa sekä eduskuntakeskusteluissa.

Muistiota pyysivät virkamiehiltä Saarikko ja tämän kollega, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.).

– Jo keväällä toivoimme virkamiehiltä pika-analyysia (SDP:n) mallista. Nyt työ on muotoutunut tällaiseksi laajemmaksi muistioksi Rinteen kesällä antamien haastattelujen jäljiltä, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan hallitus ottaa mielellään vastaan tarkempia tietoja SDP:n sote-mallista.

– SDP esittää voimakkaasti, että heidän vaihtoehtonsa on selkeä, parempi ja vaatii vain pieniä muutoksia (nykyiseen soteen). SDP:n itsensä vastuulla on esitellä omaa malliaan tarkemmin, hän sanoi.

Samaa mieltä on ministerikollega Vehviläinen. Eduskuntavaalien edellä olisi Vehviläisen mukaan hyvä arvioida, lähteekö SDP ajamaan mallia, joka hänen mielestään "näyttää jo etukäteen mahdottomalta toteuttaa".

– He ovat varmaan tietenkin närkästyneitä, että heidän malliaan arvioidaan negatiivisesti. Sehän varmaan kumpuaa sieltä (kommenttien) taustalta. Jos heillä on kokonaisvaltainen näkemys (sotesta), se on varmaan hyvä tuoda nopeasti julkisuuteen, Vehviläinen sanoi.

Rinteen mukaan SDP on valmis täsmentämään oman sote-mallinsa yksityiskohtia. Hän ihmettelee, että puoluetta koskevassa virkamiesmuistiossa on tukeuduttu vain lehti- ja nettilähteisiin.

– Olen olettanut, että ministeriöiden ja virkamiesten valmistelussa perehdytään asioihin. Minulle on aika uskomaton juttu, että lehtitietojen ja nettisivujen perusteella pyritään jotain valmisteluun liittyvää ohjelmamateriaalia tekemään.

Ensin luottamukselliseksi määritetystä virkamiesmuistiosta kertoi perjantaiaamuna Ilta-Sanomat. Lehtijutun jälkeen viisisivuinen muistio päätettiin julkistaa hallituksen alueuudistus.fi-sivustolla.

Ilta-Sanomien perjantain jutussa väitettiin, että virkamiehet pitäisivät demarien sote-esitystä mahdottomana toteuttaa. Todellisuudessa muistiossa pidetään mahdottomana SDP:n sote-esitykselle kaavailtua aikataulua, ei koko uudistusta. Asian vahvistaa osastopäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Muistion mukaan epärealistista on ajatus siitä, että SDP:n sote-uudistus voitaisiin valmistella vaalien jälkeen niin nopeasti, että se tulisi voimaan jo vuoden 2021 alusta.

– Aikataulu on tietysti se iso erityinen haaste, mutta sen lisäksi (SDP:n) mallissa on meille niin paljon epäselviä kohtia, ettemme pysty täysin ottamaan kantaa tai tekemään siitä lopullista analyysia, osastopäällikkö Varhila arvioi perjantaina STT:lle.

Sote-uudistus on vuosien varrella kompastunut moneen kertaan perustuslakikysymyksiin, eikä tältä pohdinnalta vältytä SDP:n malliakaan arvioitaessa.

– Mallia koskevat linjaukset sisältävät jo nyt seikkoja, joiden perustuslainmukaisuus voidaan kyseenalaistaa, virkamiesmuistiossa sanotaan.

Rinne kiistää, että puolueen sote-malli olisi perustuslain vastainen.

Hänen mielestään ministeriöissä laadittu sote-muistio kielii poliittisesta tilanteesta.

– Tämä kertoo minulle hallituksen hädästä, hän sanoo.

SDP:n puheenjohtaja oli perjantaina aamupäivällä ehtinyt tutustua vasta IS:n uutiseen aiheesta, ei itse muistioon. Rinne ei tarkemmin yksilöinyt STT:lle, mitä väärinymmärryksiä ja virhearvioita virkamiesmuistioon tai siitä esitettyyn uutisointiin liittyisi.

Rinne kuitenkin viittasi haastattelussa useaan otteeseen huhtikuussa 2016 Helsingin Sanomissa julkaistuun Vieraskynä-kirjoitukseen, jonka takana olivat entinen keskustaministeri Hannes Manninen ja entinen kokoomusministeri Kimmo Sasi.

Mannisen ja Sasin esittämä aluekuntamalli on Rinteen mukaan "käytännössä täsmälleen" SDP:n sote-malli. Mallissa maakunnille annettaisiin oikeus maakuntaveroon ja ne saisivat niille siirrettyihin tehtäviin valtionosuutta nykyisten kuntien tapaan.

– Maakuntien perustaminen kuntina helpottaa selvästi omistusjärjestelyyn, varainhankintaan, työnantaja-, eläke- ja edunvalvontayhteisöihin liittyvien ongelmien ratkaisua, Manninen ja Sasi arvioivat Helsingin Sanomissa vuonna 2016.