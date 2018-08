Finnairin Rooman-lento odotutti matkustajia lentäjän harvinaisen juopumusepäilyn takia

Mika-Matti Taskinen, Liisa Ovaska

Finnairin keskiviikkoisen Rooman-lennon 96 matkustajaa istuivat jo koneessa odottamassa lähtöä, kun heitä kehotettiin poistumaan terminaalin puolelle. Finnairin henkilöstön jäsen oli ilmoittanut päihde-epäilyksestä, jotka ovat ilmailualalla harvinaisia. Lentokapteeni ei läpäissyt lentokoneessa tehtyä poliisin puhallutuskoetta, vaan MTV:n mukaan hän puhalsi puolitoista promillea.

– Lennon oli määrä lähteä kello 16.20, ja se lähti kello 18.04 tämän miehistön jäsenen vaihtamisen takia, Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist kertoi perjantaina.

Lentokapteenia epäillään ilmaliikennejuopumuksesta, josta maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Hänen työsuhteensa puretaan.

Tutkinnanjohtaja, komisario Saku Lehikoinen Itä-Uudenmaan poliisista sanoo yleisellä tasolla, että ilmaliikennejuopumuksesta voi olla kyse, vaikka koneen moottorit eivät olisi käynnissä.

– Lähdön valmistelu voi jo täyttää rikoksen tunnusmerkistön, Lehikoinen sanoo.

Vastaavanlainen tapaus havaittiin Finnairilla edellisen kerran vuonna 2005. Tuolloinkin lentäjän juopumusepäily tuli esiin ennen lennon lähtöä, ja hänen työsuhteensa purettiin.

Tallqvistin mukaan Finnairin henkilöstölle tehdään satunnaisia puhallutuskokeita.

– Henkilöstö tietää kyllä, että se mahdollisuus on olemassa. Pistokokeita tehdään myös eri lentoasemilla.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan Suomessa on harvinaista, että lentäjä syyllistyy ilmaliikennejuopumukseen.

– Sen sijaan hieman useammin ilmaliikennejuopumukseen syyllistyy matkustamomiehistön jäsen, sanoo Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Ilmaliikennejuopumukseen voi syyllistyä kuljettaja, miehistön jäsen tai muussa lentoturvallisuustehtävässä toimiva ihminen.

Hentun mukaan Suomessa on alkoholiin nollatoleranssi, kun se eurooppalaisessa lainsäädännössä voi olla enintään 0,2 promillea.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käräjäoikeudessa tuomittuja ilmaliikennejuopumuksia on vuositasolla korkeintaan muutamia. Lukuun sisältyy kaupallisten lentojen lisäksi kaikki muu lentoliikenne.

Suomen Lentäjäliiton turvatoimikunnan puheenjohtajan Petri Pitkäsen mukaan lentäjän toimintakyvyn valvonta on ilmailualalla hyvällä tasolla.

– Valvonta on lähtökohtaisesti hyvää, mutta eihän mikään valvonta täysin aukotonta ole. Kyllä yksilölläkin vastuu on. Ja tässä ammatissa vastuu on aika suuri, Pitkänen sanoo.

Finnairin lentäjänä työskentelevä Pitkänen sanoo, että ennaltaehkäisevää apua tarjoavat esimerkiksi psykologit ja vertaistuen antamiseen koulutetut kollegat.

– Apu on Suomessa aiemmin painottunut hieman alkoholin käyttöön. Mutta viime vuosina on ymmärretty, että tarvetta on muunlaisellekin tuelle.