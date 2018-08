Järjestöt kehottavat välttämään taantuvien riistavesilintujen metsästystä – uudesta oppaasta apua lajien tunnistamiseen

Sorsalintujen metsästyskausi alkaa ensi maanantaina kello 12. BirdLife Suomi ja Suomen metsästäjäliitto muistuttavat, että vesilintumetsästyksessä lajintunnistus on tärkeää, sillä monen riistavesilinnun kanta on vähentynyt huomattavasti 2000-luvulla. Osa lajeista on Suomessa nykyään uhanalaisia.

Järjestöt ovat julkaisseet oppaan, joka helpottaa vähentyneiden sorsien tunnistamista.

– Taantuvia lajeja ei pitäisi metsästää, koska vähenevä kanta ei kestä lisäkuolleisuutta. Metsästyskuolleisuuteen on myös helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen tiedotteessa.

Erittäin uhanalaisiksi lajeiksi luokiteltujen punakoskelon ja tukkakoskelon metsästys on kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella seuraavan kolmen vuoden ajan.

Allin, joka on silmälläpidettävä laji, metsästys on kokonaan kielletty sisämaassa. Merialueilla sen metsästystä on rajoitettu saaliskiintiöin.

Suomen runsaimpia riistasorsia ovat sinisorsa, tavi ja telkkä. Valtakunnallisten vesilintulaskentojen perusteella niiden kannat ovat olleet pitkällä aikavälillä varsin vakaat.

Molemmat järjestöt painottavat tiedotteessa, että vesilintukantojen elvyttäminen edellyttää elinympäristöjen hoitoa ja ennallistamista. Järjestöjen mukaan tähän tarvitaan myös yhteiskunnan rahoitusta.