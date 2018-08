Finnairin lentokapteeni puhalsi 1,5 promillea lentokentällä – epäillään syyllistyneen ilmaliikennejuopumukseen

Kotimaa 20:03

Kirjanpainajakannat kasvussa, metsänomistajia kehotetaan valppauteen

Metsätuhoja aiheuttavien kirjanpainajien määrä on kasvussa, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Metsänomistajien on syytä tarkkailla tilannetta, sillä helteet ovat suosineet hyönteiskantaa samalla, kun kuivuus on heikentänyt erityisesti kuusien kuntoa ja siten altistanut ne tuhoille. Kirjanpainajat jättävät runkoihin pieniä reikiä ja ruskeaa purua.