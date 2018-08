Suomessa viharikosten tunnistamisessa on selviä puutteita. Näin esittävät uskontojen yhteisjärjestö USKOT-foorumi sekä Rikosuhripäivystys.

Siksi järjestöt käynnistävät tiedonkeruun Suomessa tapahtuneista viharikoksista.

Uhrien kokemuksiin perustuva raportointi toteutetaan Suomessa ensimmäistä kertaa. Sen tarkoitus on kerätä viranomaistiedon tueksi tietoa viharikoksista sekä kehittää tapoja tukea viharikosten uhreja.

– Jotta rikollisuuteen osataan puuttua, on tunnistettava rikoksen syyt. Mikäli viharikoksia ei tunnisteta, syihin on vaikea puuttua, toteaa USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Inka Nokso-Koivisto tiedotteessa.

Viharikosten haittoja ovat pelon lisääntyminen ja turvallisuuden tunteen katoaminen. Nyt alkavan tiedonkeruun ja raportoinnin tarkoituksena on selvittää myös minkälaista apua ja tukea uhrit kaipaavat ja kokevatko he, että apua on saatavilla.

– Viharikokset ovat erityisen vahingollisia, koska rikos ja rikoksen aiheuttamat haitat eivät kohdistu vain uhriin vaan laajempaan ihmisryhmään, johon uhri kuuluu tai hänen oletetaan kuuluvan, Nokso-Koivisto sanoo.

Arvioiden mukaan vain pieni osa viharikoksista raportoidaan viranomaisille.

Nokso-Koivisto uskoo, että järjestöjen kautta tapahtuva tiedonkeruu madaltaa ilmoituskynnystä. Juuri se on tärkeää.

– Jotta viharikoksista saadaan kattava kuva, on kynnystä viharikoksista kertomiseen madallettava. Tässä järjestöjen kautta tapahtuvalla tiedonkeruulla voi olla merkittävä rooli.

Järjestöjen roolia viharikosten torjunnassa pitää merkittävänä myös USKOT-foorumin hallituksen puheenjohtaja, piispa Kaarlo Kalliala.

– Turussa on nyt mielessä vuoden takainen terroriteko. Se ei murentanut kaupunkilaisten keskinäistä luottamusta ja yhteenkuuluvuutta, vaikka niin oli tarkoitus. Vihan tuottaman väkivallan ja muiden rikosten vastustamiseksi on tärkeää saada yhä tarkempi ja luotettavampi kuva siitä, mitä tapahtuu todella, Kalliala sanoo.

Varjoraportointi on osa oikeusministeriön Against Hate -hanketta, jota rahoittaa EU-komissio.

Ilmoituksen viharikoksesta voi tehdä viharikoksen uhri, uhrin läheinen tai rikoksen silminnäkijä. Ilmoittaa voi myös silloin, vaikka rikosta ei olisi ilmoitettu poliisille. Ilmoituksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi sekä darin tai somalin kielellä.

Ilmoituksia kerätään 15. lokakuuta asti sivulla www.uskot-resa.fi/viharikosraportointi.