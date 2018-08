Presidentti Niinistö kiistää kirjasta nousseet tulkinnat vaikuttamisesta kikyyn ja ydinvoimaratkaisuun

Sisäpolitiikassa presidentti nuhteeton.

Naurettavilta kuulostavat väitteet presidentin sekaantumisesta sisäpolitiikkaan - ja minä kyllä sen hänelle sallisinkin, jos hän kokee voivansa olla siinä avuksi neutraalina osapuolena. Kunhan motiivit ovat puhtaat.

En lähtisi niin tiukkaan laintulkintaan, ettei presidentti saisi ottaa mitään kantaa!

Niinistön suurin heikkous on ulkopolitiikan hoito - siinä hän ei ole tajunnut elämän realiteetteja ja historian opetuksia. Vaikka hän on varmasti vilpittömästi yrittänyt parastaan ja monen mielestä toiminut taitavasti - murheellinen totuus on kuitenkin se, että hänen kohdillaan olemme hylkäämässä Paasikivi-Kekkosen turvallisen linjan kansakuntamme tappioksi - kunhan ei tragediaksi.

