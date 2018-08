Tuulivoiman tuotanto lähestyy kaupallista kannattavuutta

Antti Autio

Tekniikan kehittyminen on antanut mahdollisuuden käynnistää Suomessa tuulivoimahankkeita, jotka rakennetaan kokonaan ilman yhteiskunnan tukea.

– Tuulivoima on kehittynyt tällä vuosikymmenellä hurjin harppauksin, kertoo TuuliWatin toimitusjohtaja Jari Suominen.

TuuliWatin lisäksi saksalainen CPC on ilmoittanut rakentavansa markkinaehtoisesti toimivan tuulipuiston Suomeen. S-ryhmän ja St1:n omistaman TuuliWatin voimalat nousevat Iihin ja CPC:n Isojoelle. Molempien tuulipuistojen on määrä päästä tuotantoon ensi vuonna.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen sanoo, että on todella hyvä merkki, kun muutama tällainen hanke on päässyt käyntiin. Tähän saakka tuulivoimalle on myönnetty runsaasti tukia takuuhinnan muodossa.

– Tällä hetkellä eletään siirtymäkautta, ja kysymys onkin, kuinka pitkään tukia vielä tarvitaan, Mikkonen arvioi.

Tuulivoimalle myönnetty takuuhinta eli syöttötariffi on ollut 83 euroa megawattitunnilta. Sähkön markkinahinta oli keskiviikkoaamuna lähes 60 euroa. TuuliWatin uusissa voimaloissa tuotantokustannukset on painettu alle 30 euroon megawattitunnilta.

– Tuulivoimaloiden suorituskyky on parantunut niin paljon, että kustannus tuotettua energiayksikköä kohti on tullut alas, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Vanha syöttötariffijärjestelmä päättyi viime syksynä. Syksyllä alkaa uusiutuvien energiahankkeiden kilpailutus, jossa halvimmat tarjoukset saavat tukea ja kalliimmat hankkeet jäävät ilman.

– Voi olla, että tarjoukset ovat yllättävän alhaisia, Leskelä ennustaa.

Suominen sanoo, että syöttötariffien aika on ohi. Myös hän näkee kilpailutuksen siirtymäajan ratkaisuna. Hän muistuttaa kuitenkin, että syöttötariffeilla on ollut ratkaiseva merkitys tuulivoimateollisuuden synnylle Suomessa.

Uusien tuulivoimaloiden suorituskykyä parantaa niiden koko. TuuliWatin uusien voimalatornien korkeus on 175 metriä ja siivet pyyhkivät korkeimmillaan 250 metrissä. Yhtiön mukaan voimalat ovat korkeimmat Pohjoismaissa.

Suominen kertoo, että tällä hetkellä yhtiön korkeimmat voimalatornit yltävät noin 145 metriin. Tuulivoiman alkutaipaleella suurimpien tuulivoimaloiden tornit olivat vain muutamia kymmeniä metrejä korkeita.

– Ennätyskorkeat voimalat pääsevät paljon vahvempiin tuuliin kuin valtaosa hankkeista, joita on nyt luvitettu, Mikkonen sanoo.

Käyttöasteen nousulla on oleellinen merkitys tuulivoiman kannattavuudelle. Suomisen mukaan korkeammalla päästään siihen, että voimaloiden keskimääräinen tuotanto alkaa lähestyä 50 prosenttia maksimikapasiteetista. Vanhemmissa voimaloissa keskiarvo on pyörinyt 30 prosentin kieppeillä.

Tuulivoimaloissa investointikustannukset ovat korkeat. Mikkonen huomauttaa, että suurten investointikustannusten vuoksi myös rahoitusehdot vaikuttavat tuotantokustannuksiin voimakkaasti.

TuuliWatti toimittaa sähköä omistajilleen, jotka ovat suuria ja vakavaraisia yhtiöitä. CPC on puolestaan johtavia alan yhtiöitä Euroopassa, ja sillä on taskussaan pitkä sähkön toimitussopimus Isojoen sähkölle. Niillä on mahdollisuus saada paremmat rahoitusehdot kuin monilla muilla yhtiöillä.

– Jotkut toimijat pystyvät tekemään jo investointipäätöksiä ilman tukia, mutta suuri osa ei, Mikkonen sanoo.